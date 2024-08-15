李鎮強｜深中通道開通「滿月」　為港帶來新機遇

深中通道日前迎來開通一個月，根據最新統計，車流總量已超過300萬車次，通道將深圳和中山之間的通車時間，由以前的兩小時大幅縮短至30分鐘，節省了大量時間、物流和商務等成本。筆者認為，香港特區現時可利用交通優勢，與中山加強合作發展物流園，推動產業轉型升級，同時要積極吸引內地旅客來港旅遊，振興本地經濟。



來稿作者：李鎮強



深圳、中山和香港都是大灣區內的主要城市，加上中山物價較低、空間偌大，吸引了大批港人到該地置業，享受退休生活，以致近年往來香港及中山之間的人流變得頻繁。但一直以來，香港來往中山需經虎門大橋或南沙大橋，惟大橋經常塞車，交通耗時費神，另一方法則是從港珠澳大橋先經珠海再到中山，但兩者都是繞了個大圈，動輒需要兩小時以上的交通時間，令一般市民有所卻步。但自深中通道開通後，就即時起了分流作用，從深圳出發透過深中通道只需約20分鐘即抵達中山，較原本車程縮減超過一半時間，換言之，深中通道填補了沒有連接深圳及中山的港珠澳大橋不足，令港人真正感受到大灣區內一小時生活圈的方便體驗。

此外，自深中通道開通後，為大灣區提供了一條快捷通道，利用深圳灣口岸接駁深中通道，打通深圳、中山，和香港三地，除了便利香港旅客外，也便利港商北上尋找新機遇，全面促進香港與中山及其他大灣區城市的各方面交流，特別中山以製造業、製作燈飾等聞名全國，而香港作為世界有名的金融中心，相信可與中山加強合作進行產業轉型升級，令中山產業能夠透過香港作為「跳板」走出世界。

物流方面，深中通道將有助提升大灣區內的物流效率。香港一直以來都是亞洲的國際物流中心，擁有連接世界各地的廣泛運輸網絡，包括高效運行的香港國際機場、大型集裝箱港口、郵輪碼頭等，而深中通道的建成，將使香港的物流網絡更為完善，降低物流成本，提高供應鏈的速度和靈活性，筆者進一步建議，香港應參考現時與東莞共同推展的「海空貨物聯運」模式，在中山興建另一個「香港國際機場空港中心」，為大灣區貨物提供更無縫、便捷的國際空運網絡，提高跨境航空貨物中轉的效率，進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。

但另一方面，筆者認為，在「平、靚、正」的吸引下，加上兩地交通越來越方便，港人「北上消費」成為了港人消費新常態，在過去的兩個月，每月平均有超過500萬港人人次北上消費，值得本港餐飲、零售等服務業界正視和思考。這也提醒了香港的服務業界，要切實注重服務態度，以禮待客，正如特區政府展開的好客之道運動，鼓勵大眾「做多一步，好客之道」，共同提升香港的服務水平，最重要是積極吸引內地旅客來港旅遊，振興本地經濟。

深中通道現時只開通了一個月，對大灣區各城市的好處相信仍會陸續浮現，總體而言，深中通道為珠三角城市帶來新的發展機遇和協同效應，便利了整個大灣區人流、物流及資金流的往來，無論對兩地的廠商還是市民大眾，都絕對能享受新幹道所帶來的好處。

作者李鎮強是全國政協委員、立法會議員、自由黨副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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