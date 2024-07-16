筆凱．傑語｜港人爲何北上求醫？

來稿作者：郭凱傑



近年來港人北上消費蔚然成風，除了餐飲零售以外，求醫也是另一個令不少人議論紛紛的趨勢。驟眼看來，香港醫療水平享譽國際，理論上不應有此需求；現實卻是，自牙醫開始，越來越多深圳乃至整個大灣區的醫療機構中，港人客戶的占比越來越高——其中深圳就以「國際醫療旅遊試點」為招徠，不少醫院每年錄得數萬計港人到當地就診。

其實當我們細細思量，北上求醫實屬再正常不過的市場行爲。香港公營醫療體系人手不足乃眾所周知：只要被判斷爲非緊急，不少諸如視網膜、手足關節等的小手術動輒等上一年半載，對於老年人比例逐漸增多的市民而言非常不便，有時候更有「小病變大病」之憂。如果不想等，就只能到私家醫院就診；原本千元港幣的開銷立刻變成數萬、甚至數十萬港幣，就算是一般中產家庭都未必能輕易負擔。

當此之際，在内地醫療水平不斷提高的背景下，北上就醫自然成爲中間落墨的選擇。由於兩地醫療成本（包括器材、藥物、薪金等）的差異，市民有可能以低於本地私家醫院的價錢得到貴賓級別的服務。另外，内地醫療的成本優勢也部分可歸因於藥物價錢。由於内地人口基數多、醫療市場較香港大，採購藥物的時候相對香港有更高的議價能力，部分罕見病的標靶藥物在香港的價錢可能是天價，但在内地卻相對容易負擔，令社會出現檢討採購藥物機制的聲音。

人口基數的優勢也影響到醫院的管理模式。筆者日前到連續七年被評爲全國「社會辦醫」 第一名的佛山禪城醫院交流，發現同一病症由於在當地的病例較多，已經像工廠一般形成了流水綫作業；醫療人員的分工更細、除了服務更快也令造價變得更便宜，對港人具有不少吸引力。

政府今年初公佈了長者醫療券大灣區試點計劃，包括了5所綜合醫療機構及2所牙科機構；相關安排正在開展，也在可見將來會逐步拓展。除了政府福利將可跨境使用之外，另一個趨勢是醫療保險的安排；目前如果市民在香港購買醫療保險，現在難以如同本港的「出院免找數」安排、直接從醫療卡扣費，令病人承擔未能理賠的風險；不過，在上述趨勢之下，不少保險公司已經積極與内地醫療機構進行合作，此等安排在可見的將來將會變成現實。

隨着大灣區市場持續深度融合，上述情況不免為本港醫療機構帶來競爭及挑戰。不過，從政府角度而言、病人福祉自然應該是最大的考量，故可以從醫療記錄的跨境安排、港澳藥械通的進一步拓寬、醫療保險及資金的跨境流通等方向更進一步，讓市民在有需要時可享有就醫自由、受惠於不同醫療選擇，更可推動跨境醫療創新，令香港成爲中西藥品的橋梁。同時，市場的開放也是本港醫療界別精益求精、發展醫療旅游的機遇；本港醫療機構在不少領域都領先世界，有巨大的潛力發展爲部分病症治理及療養的服務樞紐。相信在各界共同努力之下，定必會為醫療領域帶來新一番氣象。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，亦是政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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