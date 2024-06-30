張美雄﹒深中通道｜提升灣區競爭力的跨海大動脈

半個月前，筆者跟區議會同事暨寶安區政協委員王文到深中通道考察，當時整個建設已進入最後階段，這項歷時9年建期、24公里長的工程，集「橋、島、隧道水下互通」於一體，橋上一個個宏大的建設、隧道內先進的防火防災系統，實在令當時一行三十多人的考察團目不暇接。



來稿作者：張美雄



這座海上巨龍的宏偉，筆者暫且不形容，相信大家在新聞影片上都略知一二。在參觀深中通道後，反而我想集中說一說這條通道對於香港及大灣區等珠三角地方的裨益。

港人一個小時到達中山？

中山節奏慢、物價低、空間大，吸引了大批港人到該地置業，享受退休生活。因此，近年來往來香港及中山之間的人流十分頻繁。以駕車為例，以往港人到中山需要經珠江口的虎門大橋或南沙大橋，再由廣州駕駛至中山；或從港珠澳大橋先經珠海再到中山，兩者都是繞了個大圈，需要兩小時甚至以上的時間。

當深中通道開通後，駕駛人士可先從香港經深圳灣到深圳寶安區，再透過深中通道約20分鐘到達中山，車程預計只要1小時多一點，比原先車程縮減了一半的時間。換言之，深中通道可以填補沒有連接深圳及中山的「港珠澳大橋」的不足，真正令港人完全感受到大灣區一小時生活圈的體驗。

區議員張美雄到深中通道考察。（相片由作者提供）

為珠三角城市帶來的發展機遇和協同效應

深中通道開通後，縮短香港、深圳往返中山的路程及時間，實現灣區各城市人民出勤工作即日往返，擺脫以往在虎門大橋超負荷，造成嚴重塞車的問題。

對旅行社、運輸物流業界而言，車程縮短自然能夠有更多班次、司機能走多幾團、有更多的時間往返各地，有助提升公司收益。而更重要的是，深中通道的潛力可互相推動大灣區各城市的發展，例如深圳、中山、江門等地也有不少新興產業、生物科技、數字經濟、新能源的企業，交通的便捷能增加他們來港投資及發展的誘因，提高本港競爭力。

另一方面，筆者接觸到不少年輕人，他們從以往對北上發展存在誤解，至近年逐漸接納、甚至熱衷於大灣區發展，尤其是有意創業的年輕人，他們不甘只留在一個地方局限了個人發展空間。深中通道的通行，港澳專才可以快捷到大灣區各地發展商貿、也方便了專業人士往返兩地執業，不單加強了區域間的聯繫，也有助推動各行各業的發展。

雖然深中通道具有諸多好處，但任何一項大型工程定必有不同聲音。有人評論，深中通道耗資400多億興建而成，值得嗎？對此評論，筆者想起當年赤鱲角機場及香港地下鐵的建造，也有人批評過於昂貴，任何一項大型基建的建設，不應純粹以當下狀況考慮，更應該前瞻性放眼未來的長遠發展。深中通道不單彌補了港珠澳大橋的不足，更是一條跨海大動脈，滿足了大灣區各城市的運輸及物流需求，釋放了地區的發展潛力。隨著深中通道、中山港新客運碼頭的相繼建成，大灣區的「1小時生活圈」已逐漸成為現實，相信定能為珠三角城市帶來新的發展機遇和協同效應。

作者張美雄是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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