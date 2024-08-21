來稿｜兩岸風雲湧　香江何所為？

來稿作者：吳志隆



十四年後，全球華僑華人促進中國和平統一大會再次在香港舉行，筆者有幸參與其中。這是一次充滿歷史意義的大會，它再次凸顯了香港在推動兩岸和平統一中的獨特角色與貢獻。

在這次大會上，筆者聆聽了中央代表官員與海內外關心和平統一事業的同胞代表的發言，深感國家對於實現中華民族偉大複興的目標有著堅定的決心和信心。而香港，作為第一個落實“一國兩制”的特別行政區，無疑在這一歷史進程中可以扮演舉足輕重的角色，在推動兩岸和平統一發揮獨特貢獻。

中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰在致辭中指出，當前台海形勢複雜，既有堅持台獨立場的民進黨當局在煽動兩岸對立，也有西方反華勢力的挑唆，企圖達到「以台制華」的效果，致使今天兩岸局勢風起雲湧，當前台海形勢嚴峻複雜。石泰峰部長同時也表示，今天比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，比以往任何時候都更有信心、更有能力實現國家完全統一。

中央官員對實現國家完全統一的信心來自中央對當前局勢的準確判斷，首先是從歷史經驗看，主張國家統一的力量始終會「修成正果」。其次是決台灣問題主導權、主動權，始終掌握在祖國大陸這一邊。石泰峰部長在致詞中提出五個「堅定」來說明中央的十足信心，包括堅定中華民族認同、堅定祖國統一自信、堅定反對台獨分裂、堅定增進同胞福祉,以及堅定營造良好環境，要講好中國和平統一故事。

在助力國家完全統一的工作上，香港因其獨特的城市特性與歷史淵源，可以發揮的空間甚多。首先，香港的獨特地位，使其成為了連接大陸與台灣的重要橋梁。作為國際金融中心和貿易樞紐，香港與世界各地保持著密切的聯系，這種地理位置上的優勢和開放性的文化氛圍，為兩岸的經貿合作、文化交流提供了廣闊的平臺。許多台灣企業和團體通過香港了解大陸的發展機遇，同樣，大陸的投資者也可以通過香港更好地融入國際市場，拓展在台灣的業務。這種互利的合作模式，無疑為兩岸的和平統一奠定了堅實的基礎。

同時，香港在促進兩岸民間交流方面也發揮了積極作用。由於歷史和文化的原因，兩岸之間存在一些差異和誤解。而香港的獨特地位，使其能夠在民間交流中起到「潤滑劑」的作用，推動兩岸人民的相互理解和認同。無論是通過教育、文化還是旅遊等領域的交流，香港都為兩岸民間的互動提供了更多的機會和平臺，增進了兩岸人民的感情和友誼。

此外，「一國兩制」讓香港在政治上也具有一定的靈活性，這使得它在處理兩岸敏感問題時更加得心應手。香港特區政府一直致力於維護國家安全和穩定，同時積極推動兩岸和平發展。在這種背景下，香港的政治穩定性和中立性為其在處理兩岸關系時增添了更多的分量，也為兩岸的和平統一提供了有力的政治保障。

上述說明顯示，只要充分發揮香港和海外連接兩岸的獨特優勢，積極為兩岸各領域交流合作牽線搭橋，推動兩岸同胞共享祖國的發展機遇，這將是香港特區對國家完全統一的重大貢獻。

在此之上，香港還可以發揮香港的國際傳播力，說好中國和平統一的故事，還有堅定海內外僑胞、台胞對祖國達至完全統一的信心。島內綠媒對內地極盡抹黑之能事，致令相當部分台胞，特別是年輕一代，對大陸存在偏見也因此抗拒統一，香港的新聞言論自由在世界上享有較高公信力，也更熟悉英語世界與台灣民眾的傳播語境，香港應利用國際傳播的優勢，加強對國際、對台灣的宣傳工作，爭取讓更多人客觀認識一個快速發展，充滿機會的中國。

作者吳志隆是陝西省政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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