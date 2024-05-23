雖然好過美國國會山莊騷亂，但事情還是難看。這邊廂賴清德剛宣誓就任，那邊廂民進黨便發動群眾包圍立法院，議事廳內大打出手。動粗的畫面傳到海外，叫人慨嘆台灣政治二、三十年不變。



就職演說賴清德說得動聽，「以新思維看待『三黨不過半』，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念」，「多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突」。但現在萬人包圍立法院，議事廳內發生衝突，是多數不尊重少數，抑或少數不服從多數？又，如果多數不尊重少數，是否代表少數就不用服從多數？

沒有答案，唯一肯定的是民進黨在立法院內只是少數派。拿着51席，比國民黨還要少一席，更遑論加上民眾黨的8席。不知道是不是八年太長，民進黨已經忘了作為少數派要服從多數，抑或是八年太短，民進黨除了試圖複製太陽花學運之外，再沒有學到其他板斧。要是違憲，應該提案大法官釋憲審查，抑或是由包圍立法院的群眾說了算？

包圍立法院的是多數，抑或是1月大選投給侯友宜和柯文哲的836萬人是多數？賴清德在就職演說中表示台灣「再一次迎接得來不易的民主勝利」，指的是哪種民主，誰的勝利？毋庸置疑，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，亦都示範了民主防疫可以優於專制防疫。但台灣的政治矛盾同樣揚名亞洲，369萬「小草」所象徵對傳統政黨的不滿更是少見，這些為什麼隻字不提？

要說違憲，賴清德的「互不隸屬論」同樣違憲。結果在他就任才三天，台灣島周邊就給大陸解放軍進行演習。這種另類的「贈興」，難道不可以避免嗎？賴清德呼籲大陸停止對台灣文攻武嚇，致力於維持台海及區域的和平穩定，卻沒有反躬自身有沒有承擔責任，為兩岸締造和平穩定的環境、以對話取代對抗。四年任期現在不過幾天，但照這樣看來，台灣肯定還得折騰下去。

二十年前，李顯龍在上任新加坡總理前曾經訪問台北，並批評台灣不明白國際戰略環境，不明白美國和中國經濟互相依賴，也沒有意識到中國正在迅速轉型。「兩岸問題不是一個永久問題。這個問題遲早會得到解決……這個過程是無情的，不可能有其他的最終結果。」二十年後的今天，李顯龍剛剛卸任，新加坡的經濟成就更上層樓，足以傲視亞洲四小龍，但台灣還是如李顯龍當年所說，藍綠「雙方都沒有時間思考台灣的未來，思考更長遠的問題，如何處理與中國的關係，如何最好地協調台灣人民的願望與其國際地位的現實」。

不論是台灣怪大陸，美國指控中國，甚或是香港埋怨外部勢力，歸根結柢都是自己不爭氣，沒有收窄社會分歧，聚焦經濟發展。相反，更多人是以操弄分歧為政治本錢，巴不得矛盾更加對立。這是為什麼民主政治的真正威脅往往都不是別人，而在自己。也是為什麼孟子說，「人必自侮，然後人侮之；家必自毀，而後人毀之；國必自伐，而後人伐之」。