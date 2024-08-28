羅詠詩｜針對性串連盛事與成立聚焦小組　多招力推港旅遊業

世界各地都重視旅遊經濟發展，港府近月亦力推盛事經濟帶動香港旅遊業，但隨着旅客訪港模式和心態在疫後出現改變，本港旅遊業必須升級求變，作出面向未來的佈局。港府更應針對「盛事串連」提升吸引力，方便旅客一次過參與特式活動，增加出行意欲；同時要成立連結旅遊業持份者的「聚焦小組」，讓業界及早向旅客製定推廣策略、旅遊套餐及接待對應，亦可向政府推介潛在的可行盛事方案，以發揮串連效應。



來稿作者：羅詠詩



對本港經濟來說，旅遊業是最能推動不同產業的重要板塊。根據世界旅行及旅遊理事會的估算，旅遊業對香港經濟的直接及間接貢獻高達12.3%，可見旅遊業帶來相當可觀的外在效應。據旅發局資料，今年上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次，訪港旅行團數字亦已回復疫前八成水平，可見政府在疫後積極推動旅遊發展，冀本港旅遊業重拾升軌與活力，能帶動整體市場氣氛恢復生氣。

盛事資訊發放遲 旅遊業界運作被動難部署吸客

然而，政府推動盛事經濟一直不夠聲勢，而且資訊發放較遲，筆者認為應把盛事針對性串連及着重主題性。例如一年一度的重點節目「除夕煙花匯演」，在深夜時連同倒數慶祝活動進行，日間則可以舉辦其他盛事活動，或推出其他行程套裝，將這個重點盛事串連起來，增加旅客訪港意欲。

再者，今年元旦有大批不打算過夜的內地旅客在觀看煙花匯演後，滯留在跨境巴士站和港鐵站，政府應吸取教訓，提早與旅遊和酒店等業界溝通，製定旅遊住宿套餐及發展深度遊，吸引更多旅客在觀看煙花後留港過夜，延長旅客留港時間，只要旅客留港時間愈久，便會產生住宿及餐飲等消費，令更多行業受惠。

不過，現時業界運作比較被動，只能透過政府發放的基本盛事資訊來作出部署，在推廣招客及接待方面，難以及早作出合適的安排。筆者建議盡快成立旅遊界聚焦小組，連結業界不同持份者，包括景點、酒店、旅遊巴士、餐飲業、零售業、旅遊業議會及各商會的代表。

連結不同持份代表研行程、定策略抓緊商機

聚焦小組絕非拉雜而成的紙上談兵群組，應設定期會議，政府提早向業界發放盛事的詳細資訊，最好可以在六至九個月前能有詳盡而清𥇦的方案，以及每季或每個不同時期的核心盛事，如何跟其他盛事及活動作出串連。此舉有助業界及早作出部署，針對目標客戶群，再配合旅發局的環球推廣，作出特式行程安排，製定吸引旅客訪港，以至延長訪港逗留行程的策略。

倘遇上突發的機遇，政府可以召集特定的聚焦小組成員，盡快開會商討對策，捉緊商機。聚焦小組的持份者亦有不少前線最新資訊，可以透過小組的會議，由業界持份者主動向政府反映不同旅客的最新潮流和旅遊重點，從而可以引進和創造新的盛事和節目，增加旅客來港的誘因。

串連盛事以外，亦需配合娛樂和餐飲等多元設施，如場地附近設有商場，絕對可以吸引參與活動者前往消費。若場地附近沒有商場的話，需要優化美食車，讓美食車可彈性去其他地方，配合盛事活動，例如⁠本年底舉行的街馬、明年舉辦的渣馬都有聯動，而香港國際七人欖球賽過去也有類似經驗，必須提早規劃。

落實香港無處不旅遊 加強各區獨特性

此外，港府早前落實香港「無處不旅遊」的理念，絕對不能單純只有口號，必須設計不同主題行程，亦要提升整合性，讓旅遊產業與當區的餐飲、住宿、景點及娛樂消費或社區設施等互相整合，讓各區都能受惠於旅遊經濟，但須注意每區都應有其獨特性，以及能讓旅客留下深刻印象的行程內容。

盛事活動慣性於熱門旅遊區舉行，例如中環海濱、灣仔海濱、尖沙咀星光大道及西九文化區，這些都是旅客熟知的地點，例如無人機表演及煙火表演，都是圍繞着維港舉行，無疑維多利亞港美景世界聞名，亦能達致善用海濱空間，要達至香港無處不旅遊的理念，政府宜將合適盛事活動移師其他地區舉行，順道宣傳不同社區，讓旅客有新的旅遊體驗。

景點融合香港流行文化 發展文旅深度遊

筆者亦建議善用香港流行文化價值，例如將劇集、電影及流行音樂等，融入於各區打卡路線，配合一些解說內容，如電影或歌曲背後的故事，將流行文化演變為文化創意的核心內容。

事實上，很多旅客熱愛香港流行文化，特別是港產電影的影響力最為深遠，在內地社交平台小紅書常見旅客發掘的香港電影打卡路線，無論是90年代港產片，抑或早前掀起熱潮的《九龍城寨之圍城》，都成功吸引不同旅客來港，是文旅融合發展的方向之一。

香港必須做好擅長的領域，將本身的優勢放大，絕不能與其他城市或地區「鬥平」。例如香港賽馬舉世聞名，深受世界各地旅客歡迎，業界可以與香港賽馬會合作，設計製定行程或聯乘餐飲品牌等。另外，內地大部份省市沒有沿海地區，所以不少內地旅客很嚮往海濱旅遊，我們可以加插遊艇維港遊行程，無論是中、高或低端旅客都吸納，熱烈接待，讓他們感受香港的好客之道。

作者羅詠詩是特首政策組社會發展專家組成員、香港入境團旅行社協會名譽顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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