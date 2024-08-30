楊莉珊｜巴黎奧運國家隊風采映照新時代中國形象

巴黎奧運國家隊代表隊8月29日起一連三日訪港，舉行3場公開活動，5300張門票已一早售罄，還將與紀律部隊、香港運動員及本港中小學生交流。國家隊代表隊65名運動員星光熠熠，幾乎囊括巴黎奧運國家隊所有金牌項目選手，勢必在本港掀起新一波運動旋風。



來稿作者：楊莉珊



今次是回歸以來，國家奧運精英選手第七度組團訪港，這類活動，已成為國家隊運動員與香港市民之間的一種約定，既促進本地的運動氣氛，又有助增加港人的國家意識，加強內地與香港之間的感情聯繫。

2000年的悉尼奧運會，是香港回歸後的首屆奧運會，悉尼奧運會結束後，包括體操名將劉璿、李小鵬，乒乓球運動員孔令輝、王楠等在內的25名國家隊金牌運動員到訪香港，代表團與香港運動員和演藝界聯手奉獻了「龍的光輝顯風采」和「龍的光輝大匯演」兩場演出。從此形成奧運國家隊金牌選手訪港的慣例，這是香港回歸祖國後國家奧運代表團第一次訪港。

2004年9月6日至8日，在雅典奧運會上獲得金牌的全體內地運動員悉數到港，包括110米欄冠軍劉翔、跳水3米板冠軍郭晶晶及第二次獲得奧運會冠軍的中國女排全體成員等。訪港期間，代表團參觀了香港著名旅遊景點、觀看了賽馬比賽、與香港演藝界明星同台演出，還以其他各種方式與香港市民進行了近距離接觸。

2008年8月29日至31日，包括羽毛球名將林丹、體操運動員鄒凱在內的北京奧運會內地奧運金牌運動員代表團訪問香港，期間出席了在金紫荊廣場舉行的升旗儀式，參加了香港大球場舉行的「奧運金牌精英大匯演」，並進行了乒乓球、羽毛球、跳水和體操等表演示範。

2012年8月24日至26日，倫敦奧運會內地金牌運動員代表團在香港進行了為期3天的訪問，包括奧運會羽毛球男單比賽衛冕冠軍林丹、首塊中國男子游泳奧運金牌得主孫楊等。訪問期間他們除了進行羽毛球、乒乓球、跳水的的示範表演以及參加文藝演出外，還與香港青少年進行了面對面交流。

2016年8月27日至29日，里約奧運會內地奧運精英代表團第五次訪問香港，除了中國女排、張繼科、孫楊等42位獲得金牌的運動員，還有三位雖然未得金牌但是備受香港市民喜愛和關注的運動員也隨團來港，他們是女子100米仰泳銅牌獲得者傅園慧、男子100米短跑接力第四名蘇炳添和參加過四屆奧運會的林丹。

2020年東京2020奧運會內地奧運健兒代表團訪港，進行一系列的運動示範及大匯演，並舉行「東京2020奧運會內地奧運健兒代表團訪港」與學生交流會。5位代表團的金牌運動員包括女子場地單車團體爭先賽金牌得主鍾天使、女子舉重87公斤級金牌得主汪周雨、女子舉重87公斤以上級金牌得主李雯雯、男子舉重73公斤級金牌得主石智勇、女子500米雙人划艇金牌得主孫夢雅，以及隨團的中國國家賽艇隊教練張秀雲，一行6人親臨港專馬鞍山賽馬會本科校園，與本港學生分享奧林匹克精神與他們多年來的拼搏歷程。

國家奧運精英選手第七度組團訪港，今屆奧運，中國代表團共斬獲40面金牌。除了創歷史奪得網球女單金牌的鄭欽文外，其餘39個項目金牌的運動員均隨團訪港，當中包括在10米跳臺施展「水花消失術」的跳水「三金女王」全紅嬋、與全紅嬋合力勇奪女子雙人10米跳臺金牌的陳芋汐。在巴黎奧運男子100米自由泳中奪金，並打破自己此前所創世界紀錄的新星「百米飛魚」潘展樂亦在名單之中。此外，中國奧運「王牌」乒乓球全隊也隨團訪港，包括中國史上首位「六金王」馬龍、樊振東、王楚欽，及女將孫穎莎、陳夢、王曼昱。

香港回歸以來，內地奧運金牌運動員代表團連續七次在奧運會結束後訪問香港，獲得了香港各界和市民的熱烈歡迎。運動員們在訪港期間以各種方式同香港市民進行親密互動，與他們分享勝利的喜悅，並借此回報香港同胞的大力支持。

在巴黎奧運會上，中國代表團收穫40金27銀24銅，金牌數目與美國並列第一，創造除北京奧運外、境外參賽的最佳戰績。跳水、乒乓球、射擊等傳統優勢項目持續鞏固，游泳、皮划艇、自由式小輪車、網球等多個項目取得重大突破，在攀岩、滑板、衝浪、霹靂舞等新興項目亦展現出巨大潛力。

習近平總書記在接見第33屆奧運會中國體育代表團時指出，中國體育代表團堅持拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，弘揚了體育道德風尚，贏得了廣泛尊重認可，充分展現了新時代中國形象。中國能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強，為體育競技訓練提供了先進科技支撐和堅實物質保障，也為各領域體育人這次的優異成績還生動詮釋了新時代中國精神。

巴黎奧運會代表團耀眼的成績背後，是祖國至上、為國爭光的赤子情懷。一場場精彩角逐，一次次逆風翻盤，一個個暖心之舉，在中國體育健兒身上，「頑強拼搏」「團結協作」「自信樂觀」等中國精神無比具象化，他們讓全世界看到了中國人民的志氣、銳氣和底氣。

「欲文明其精神，先自野蠻其體魄。」對於中國人來說，體育承載著國家強盛、民族振興的夢想。從百年前振聾發聵的「奧運三問」，到北京成為全球首個「雙奧之城」，從體育救國的時代呼號，到全民健身助力人民美好生活，體育事業的發展與進步，見證了中華民族走向復興的偉大歷程。國運興則體育興、國家強則體育強。我國能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力的不斷增強，競技體育再創佳績背後，離不開體育事業的全面發展。

「你是我的對手，但不是我的敵人。因為你的抵抗給我力量，你的意志給我勇氣，你的精神讓我高貴。如果我成功了，我不會讓你蒙羞。相反，我將給你榮耀。因為，如果沒有你，我將是一個不完整的人。」這是奧林匹克宣傳片《人性讚歌》中的一段旁白——這就是奧林匹克價值觀的意義，這是最好的奧林匹克精神。

奧運會是競技體育的頂級舞臺，也是展示國家形象、促進文化交流的國際視窗。賽場內外，我國年輕運動員們的良好風度給世界留下了深刻印象。面對受傷對手，他們真誠致敬、不吝援手，以超越國界的體育精神贏得廣泛讚譽；面對質疑誤解，他們從容坦然，堅持拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，用實力打破偏見；面對激烈競爭，他們以高超的技藝、精巧的編排、完美的演繹，向世界展示中國年輕一代的力與美。與世界各國各地區運動員相聚五環旗下，中國體育健兒在同台競技、相互切磋中積極踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言，展現了開放包容、自信自強的新時代中國形象。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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