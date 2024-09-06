楊莉珊｜中非合作　香港大有可為

中非合作論壇峰會在北京開幕，國家主席習近平發表主旨講話，宣佈中非關係新定位，提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。



來稿作者：楊莉珊



中非合作論壇成立於2000年10月，非洲共54個國家中的53個是論壇成員，唯一沒有參加的國家是與中國沒有外交關係的斯威士蘭。此後每三年舉行一次，交替在中國和非洲舉行。

習主席指出，中國和非洲人口佔全球的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。習主席提出未來三年推進現代化「十大夥伴行動」，為此中國將提供3600億元人民幣額度的資金支持。這些大手筆，將有力推動非洲的發展。

中國和非洲同屬發展中國家，不僅理念相通，亦都是「全球南方」的重要成員，這一天然屬性將雙方緊密地聯繫在一起。中國作為「全球南方」綜合體量最大的發展中國家，非洲作為「全球南方」的關鍵多數，中非加強合作勢必將推動「全球南方」合作走深走實。

在中非論壇開幕前夕，中方發佈了《中國—非洲國家共建「一帶一路」發展報告》2024版藍皮書，其中列數中國在非洲的基建成就：目前，中國企業已在非洲各國累計參與新建和改造鐵路超過1萬公里、公路近10萬公里、橋樑近千座、港口近百個、輸變電線路6.6萬公里、骨幹通訊網絡15萬公里」。其中比較受矚目的項目有，肯尼亞蒙內鐵路、埃塞俄比亞至吉布地亞吉鐵路；肯尼亞內羅畢快速路（即「國門道」）、剛果（布）國家1號公路；尼日利亞萊基深水港、喀麥隆克裡比深水港；幾內亞蘇阿皮蒂水利樞紐工程、馬裡古伊那水電站、赤道幾內亞吉布勞水電站等。

這些項目大多在「一帶一路」倡議的框架下實施，它們頗受非洲國家青睞不無緣由，中國不僅提供全套的技術和工程基建服務，還通過國有銀行進行貸款，合同不附帶諸如尊重人權之類的干涉性條件，而這一切都以極高的速度推進，往往在非洲領導人的一個任期內就可見成效。

中非合作源遠流長。特別是近二十年來，在中國的積極推動下，中非各方面合作不斷邁上新台階。中非貿易規模由2000年的不足1000億元，增至2023年的1.98萬億元；今年前七個月，中國對非洲進出口1.19萬億元，規模創歷史同期新高。交通基建的不斷完善，令過去貧窮落後的非洲成為近年來發展速度最快的地方之一。

中國推進中非關係不帶任何私利，堪稱新型國際關係的典範。這與老殖民主義者的一味掠奪及西方跨國企業的賺錢至上形成鮮明對比。美國及其西方盟友不斷炮製所謂中國在非洲製造「債務陷阱」、推銷「過剩產能」等陰謀論，企圖挑撥離間。然而，50多個非洲國家領導人出席北京峰會，展現了對中國的信任和中非合作的韌性，西方的分化圖謀不可能得逞。

非洲並不遙遠，中非合作香港大有可為！香港作為「一帶一路」重要節點，可為助力中非合作發揮重要作用。國家主席習近平9月5日在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表的主旨講話提出「十大夥伴行動」，不僅為中非關係的未來發展指明了方向，也為香港在推動中非合作中扮演新角色提供了廣闊舞臺。

第一，香港可充當中非經貿合作的橋頭堡。香港作為國家最活躍的經貿國際中心，擁有獨特的地理、經濟和制度優勢，可以在中國與非洲的經貿關係上發揮重要作用。香港是國際金融、貿易和航運中心，擁有豐富的國際商業經驗和資源，可以成為中非經貿合作的橋樑和紐帶。通過香港這個平臺，中國和非洲可以更加便捷地開展貿易、投資和技術交流，推動雙方經濟共同發展。香港可充分發揮其自由港和國際貿易中心的地位，成為中非經貿往來的重要視窗，促進商品、資本、技術和服務在中非之間的自由流動。通過舉辦中非經貿論壇、投資推介會等活動，加強中非企業間的資訊交流與合作對接。

第二，利用香港作為國際金融中心的優勢，為非洲國家提供融資、保險、風險管理等多元化金融服務，支持非洲基礎設施建設、產業升級和可持續發展項目。多哥總統福雷表示：「非洲大陸對基礎設施的需求巨大，沒有道路、橋梁、機場、通信網絡和供水等基礎設施，非洲就不可能實現快速發展。」香港作為國際金融中心，可進一步推動人民幣在非洲的國際化進程，為中非貿易提供更為便捷、低成本的結算方式。

第三，香港作為東西方文化交匯點，應加強與非洲國家的文化交流與教育合作，舉辦文化藝術展覽、教育論壇等活動，增進相互理解和友誼。同時，推動香港高校與非洲教育機構開展聯合辦學、科研合作，培養具有國際視野的複合型人才。

第四，香港可依託其在項目管理、工程設計、融資等方面的豐富經驗和專業能力，積極參與非洲國家的基礎設施建設，如交通、能源、通信等領域，助力非洲國家實現現代化轉型。香港還可以加強與非洲國家在數字經濟領域的合作，推動技術創新和應用。

第五，香港作為粵港澳大灣區最國際化的城市，推動來自非洲的國際組織進駐香港，不僅有利於帶動粵港澳大灣區整體的國際交流與經濟發展，更有利於提升中國在國際的影響力。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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