【一帶一路】為何發展中國家自願跳入「陷阱」？

最近（9日），有報道指中亞國家吉爾吉斯計劃將部分領土割讓予中國，以償還貸款。及後，第一副總理博羅諾夫已出面辟謠，強調吉爾吉斯能在最後期限前，清還所有債務。有關「一帶一路」的爭議時有聽聞，如同早前亞洲的斯里蘭卡和巴基斯坦，或非洲吉布提、肯亞等國，皆傳出因為資不抵債，而陷入中國的「債務陷阱」，逐步被北京掌控政經命脈。不過，這種廣泛在西方傳媒流傳的說法，不僅將各取所需的國際經貿活動，簡化成「經濟侵略」，也無視了一眾發展國家參與「一帶一路」的本因。

中國國家主席習近平（右）與吉爾吉斯總統索隆拜．熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）。（新華社）

是經濟侵略還是經濟援助？

現時不少歐美論者認為中國在外大搞「經濟侵略」，這些觀點可見於美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的《新非洲戰略》中。他指出，「中國利用賄賂、不透明協議和債務來控制非洲國家，使它們屈服於北京的願望和要求⋯⋯這種掠奪式行為（predatory actions）是中國大戰略的組成要素，當中包括『一帶一路』⋯⋯」對於這論調的支持者來說，中國不僅是四處「掠奪」資源的巨人，也是「暴君」的支持者和環境污染的源頭。

然而，此論調未免過於簡化，令人聯想到中國正對外採取似是新殖民主義的經濟侵略。有別於殖民主義以軍事力量作後盾，強佔他人的土地和資源的行為，新殖民主義所強調的，是強佔市場的經濟霸權行為，並結合政治、經濟、文化影響力，操制他國社會發展，而非正式宣告當地成為其領土。問題是，到底中國有否利用不對稱的經濟實力，來支配當地的社會發展呢？

格魯吉亞憑獨特的地理位置，在一帶一路上具有貴重戰略價值，因此被不少中國公司視為投資的理想地點。（VCG）

在「一帶一路」的倡議中，中國都一直都強調「不附加任何政治條件」的立場。在大舉對外投資時，中國沒有像IMF和世界銀行一樣，要求受助國推行政治、經濟自由化，以改變社會結構，故應是各取所須的商業交易（當然也有戰略考慮），並不帶有強迫性質。再者，每當某國陷入「債務陷阱」時，便會有論者指中國可藉此侵吞當地資源。雖然債權國也有責任，考慮借貸國的財務狀況及還款能力，但若然借貸國政府為了個別目的而不顧財力地舉債，或借貸後因管治失序而造成債務危機，責任理應在借貸國上（註二）。故此，不問因由地歸咎中國放債，實屬偏見。

2018年10月30日，滿載貨物的中歐班列（西安）緩緩駛出站台，駛向拉脫維亞首都里加（Riga）。中歐班列是按照固定車次、線路等條件開行，往來於中國與歐洲及一帶一路沿線各國的集裝箱國際鐵路聯運班列。截至2018年6月底，中歐班列累計開行量已突破9,000列，運送貨物近80萬標箱，國內開行城市48個，到達歐洲14個國家42個城市，運輸網絡覆蓋亞歐大陸的主要區域。

踩進的是「陷阱」還是「機遇」？

在現實政治的博弈中，不論大國還是小國，其外交政策都是服務本國利益為先，故增強國家在外的影響力，可謂理所當然。如同美國資本在19、20世紀大舉流入加勒比海和南美洲諸國，或是過去IMF的緩助計劃等，無一不是令西方資本在當地的影響力大增，間接加強一國在區域事務上的影響力，但那又是否屬於侵略行為呢？所以，更問題重點應置於某國是否按着遊戲規則投資（即強迫與否），而非直觀上看到國力不對等，便跳到「經濟侵略」此等片面結論。

事實上，不少發展中國家傾向與中國打交道，背後有其盤算。首先，中國所提出的無條件合作，使不少國家能獲得較低息、較長還款期的融資，以及專業知識和投術，同時亦使當局能避開IMF和世界銀行等全球治理機構，對政經自由化的援助條件；再者，藉着中國的資本，各國能夠在更短時間內，滿足大眾對社會服務和基建快速增長的需求（註一）；最後，是中國自改革開放後經濟快速增長，成了《華盛頓共識》之外，非洲在尋求社會建設上的另一範例。這些理性考量，才是各國願意接受中國資本的根本原因。

中國外交部發言人華春瑩表示，協定納入「一帶一路」合作，這將有助於進一步提升中國—東盟戰略夥伴關係，推進東亞區域經濟一體化進程。（資料圖片）

正如去年九月的中非合作論壇會議（FOCAC）上，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）總結了非洲的立場，並反駁了新殖民主義已佔據主導地位的說法，足可點出非洲已有自主的發展道路，亦證新殖民主義之說難以成立。反而，誠如獲諾貝爾經濟學獎的Joseph Stiglitz在十多年前的著作早已指出，IMF等機構的政策，大多都基於不健全的新自由主義，違背了發展中國家的利益，而中國正正提供了另一條出路，補足了現行制度的不足。