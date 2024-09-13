仲點論政｜建立港、陝、中亞經濟共榮圈

來稿作者：劉仲恒



在戰爭中，有些地區由於在軍事策略考量中處於樞紐位置，而被交戰雙方投入大量兵力爭奪，因為對戰爭的結局起著決定性作用而成為了「兵家必爭之地」。在當下國際政治和貿易關係相當綳緊的情況下，中亞這個正在世界經濟舞台上快速崛起的地區，也迅速成為了商界的兵家必爭之地。

本月初，特首在出席陝西高質量開放合作交流會時，跟陝西省方面簽訂了《深化陝港交流合作協議》。在筆者看來，這對於香港未來的經濟發展來說，是一個非常正面的舉措。香港跟大灣區的融合已經進行得如火如荼，隨著衆多基建的落成，融入大灣區已逐步成為事實。我們不能靜止不動，大灣區這步棋走好了，就應該想下一步該怎麽走了。陝西地理位置優越，跟陝西合作就能進入大西北這個亟待發展的地區。如果跟陝西「拍住上」，港商就能把資金和技術投入大西北現代化強國建設的工作，過程中不但能帶旺自己的生意，還能為國家的高水平改革開放貢獻力量。

再說，大西北還不是故事的盡頭呢。從那裏再往西北走，就會進入組成「一帶一路」重要節點的中亞地區。中亞離香港很遠，語言和文化上也存在著很大的差異。要港商直接跟中亞國家打交道不容易，經過陝西和大西北進入中亞就更合乎情理了。

從香港長遠經濟發展角度來看，中亞是個不容忽略的「好拍檔」。中亞地區由哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五個後蘇聯國家組成，戰略地理位置優越之外，還擁有豐富的自然資源。既然曾經是前蘇聯組成國，中亞各國自然經歷過1991年蘇聯解體後的動盪時期。好在的是，經過這段時間的改革和努力，中亞國家已經走上了成長和發展的軌道。千禧年後，中亞地區的經濟出現了顯著的復甦，特別是烏茲別克、吉爾吉斯和哈薩克這三國，在市場自由化、基礎設施增強和善用自然資源的推動下，經濟高速增長，對外界來說，已經比以前更適合經濟合作了。

另外，中亞的大概7,500萬人口是一個龐大的年輕勞動市場。當中塔吉克的中位年齡最年輕，只有21.5歲，而哈薩克的中位年齡則為29.5歲。年輕的人口結構意味著動力、創新、巨大的消費市場和快速的經濟增長，相信這些都是港商會看重的因素。

因此，香港跟陝西合作，可以開創的是一個比陝西和大西北更廣闊的局面，說的是整個中亞地區。香港是國際金融中心，在一般投資、綠色金融、數字金融、科技金融、資本市場等領域都擁有領先地位，可以為陝西和中亞提供對外投資平台，可以鼓勵當地的企業利用我們的金融市場進行發債融資，建立一個港、陝、中亞經濟共榮圈。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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