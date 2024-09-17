來稿｜開設籃球博彩未是時候

來稿作者：鍾誠祥



馬會較早前公佈剛過去的財政年度的財務狀況，表示因需額外向特區政府支付24億元的足球博彩稅，致使馬會的博彩收益下降一成以上。鑒於馬會在未來四個財政年度仍然需要向政府當局支付額外的足球博彩稅，加上香港的經濟前景着實未許樂觀，投注額實難止跌回升，可見馬會中短期的博彩收益將備受壓力。馬會當然不會坐視博彩收益下降的趨勢，而向政府當局申請開辦籃球博彩便是其中最重要的舉措。

可是消息傳來，政府當局對馬會開辦籃球博彩態度毫不積極，任憑馬會進行甚麼游說工作，負責香港博彩政策的民政及青年事務局似乎也不為所動。如果我們把政府當局對馬會增加轉播海外賽馬來港受注與開辦籃球博彩的取態作比較，便會明顯發現政府的想法。增加轉播海外賽馬，政府幾乎是來者不拒，馬會提出甚麼方案就照單全收，但對於籃球博彩，政府卻是寸步不讓。當局的立場如何堅決，可見一斑。

事實上馬會在香港開辦籃球博彩的理據仍然未夠充份，而籃球博彩和增加海外賽馬來港受注在本質上也不盡一致，政府當局的取態着實非常合理。誠然，香港並未有適當的氛圍接受引入籃球博彩。

把新的博彩項目規範化，最大的理據是遏止非法外圍投注活動，把流入非法渠道的注碼納入正軌。這個政策取向的邏輯是，既然有這麼多人非法下注，而且非法下注的方式如此普及，合法的博彩機構自然應該考慮透過制度把這些注碼吸納過來，政府當局也可更好地作出規管。上世紀針對字花這賭博玩意而設立六合彩，又或者本世紀初實行足球博彩規範化，也是基於這個道理。

然而，籃球博彩在香港仍然未去到一個需要以規範化方式處理的博彩問題。首先，相較於外圍賽馬和足球投注，在香港針對籃球賽事的非法外圍投注活動並不活躍，最少我們見不到警方經常破獲非法投注籃球賽事的個案。既然如此，我們又何需急於開辦合法籃球博彩？

馬會可能會提出，執法機構未能有效查處非法籃球博彩活動是因為該等活動不少均透過網絡，使用加密貨幣進行，因此並不能以執法機構查獲㿝個案多少來決定有關博彩活動是否活躍。當然馬會這個說法亦有其道理，但是如果非法籃球博彩大多是以加密貨幣形式進行，投注者大部份應不是普羅大眾而是一些比較大額或專業的投主者，因為加密貨幣的使用在普羅大眾當中並不普及。既然非法籃球博彩並非普遍存在的社會問題，政府當局實在不值得花心思去處理。

更重要的是，把籃球博彩規範化可能會帶來比足球博彩或賽馬更大的負面社會影響。無論是香港還是海外，賽馬的投注者均呈老化趨勢，因此賽馬博彩的任何改動，似乎都不能有效吸引年輕人投入賽馬投注。也就是說，就算政府當局對賽馬投注的改動𩿜審批較為寬鬆，也未必會使賭風，尤其是在年輕人中間的賭風變得熾熱。

同類的情況發生在足球博彩，雖然香港有不少年輕的足球迷，但是由於足球博彩在規範化以前已是在港大行其道，年輕人並不會因為足球博彩規範化，因而被吸引去參與足球博彩活動。就算有，這些年輕人最多也只是嘗試三兩次，而注碼也不會太大，未必會構成嚴重的社會問題。

反而香港社會喜愛觀賞籃球賽事的，確實以年輕一輩為多，倘若馬會開辦了合法籃球博彩，很可能會吸引了一些從來未接觸過博彩的年輕人，使他們成為投注者。要知道，賭博難免會帶來社會風險，因此任何規範賭博的政策均不應以擴闊投注者的基礎為目標。相信社會絕對不想看見年輕人因合法籃球博彩活動而冒上成為賭徒的風險。除非在社會中已普遍存在外圍投注，且去到不能不管的地步，否則政府當局絕不應該考慮開設新的合法賭博玩意。

馬會面對嚴峻的財政狀況是有目共睹的，但這實在不能成為香港擴大賭博人口的合理理據。加強執法，打擊非法投注活動，以及提升馬會的投注者服務質素，才是使馬會博彩收入重拾升軌，使之有更多資源惠澤社群的不二法門。

作者筆名鍾誠祥，曾從事社區服務和政策研究的工作，現從事公共政策顧問工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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