帶﹒路共享｜不一樣的「家」　塞內加爾的中秋節

來稿作者：杜沛欣、馮蕾



在塞內加爾法蒂克醫院每天都迎來不同失明患者的家庭，由孩子、兄弟姐妹、丈夫或妻子帶着失明的患者到流動手術車前，接受免費的眼科檢查。每次到患者家裡回訪，也會發現他們因視力改善，而對整個家庭帶來很多改變，例如家庭主婦可以再次照顧家人，而家中的小孩不再需要照顧失明的祖父母，可以高高興興地上學去。看到患者一家人臉上的笑容，讓我想起了遠在香港的家人。

基金會和醫療隊周末探訪當地同事家人，受到熱情的款待。（相片由作者提供）

塞內加爾位於非洲西部，雖然屬於中低收入國家，卻擁有豐富的歷史和文化底蕴。共享基金會的消除白內障致盲項目在法蒂克省，距離首都達喀爾大約三小时的車程。塞內加爾法蒂克省開展項目開展剛好一年，我們從項目啟動直到現在，因工作需要經常要在當地逗留一段長時間，慢慢也建立一個小小的「家」。這個「家」是由旅館改裝而成，布置了睡房、辦公室、餐廳和廚房，我們還聘請廚師煮中國菜，再加上一批又一批的醫療隊的進駐，讓這幢旅館慢慢有了「家」的感覺。

「每逢佳節倍思親」。回想去年中秋佳節，我們還在忙於準備開展項目的工作，幾個同事就只在還沒裝修好的「家」，一邊工作，一邊吃著從香港帶過來的罐頭、即食麵和月餅應節，更多的是擔心著能否順利啟動項目。今年中秋節，法蒂克省傾盆大雨，連月亮也看不到。我們幾個香港同事與援塞福建醫療隊就這樣同渡了一個不一樣的中秋節。確實地，援外的工作也讓我們的關係變得親密，成為了海外的家人。天氣好的時候，我們還會一同到附近散步，去屋頂的天台喝茶聊天，分享生活和工作中的點點滴滴。儘管天氣惡劣，我們和醫療隊還是相聚在一起，吃了一頓豐富的晚餐，還一起做了仙草凍和地瓜丸，冰冰凉凉的仙草配上甜甜的牛奶，這就是「家」的味道。

項目在2023年9月啟動，目前已經開展超過一年，為超過兩千名患者提供免費白內障手術，完成超過四千個篩查。我們同為消除當地白內障致盲病例而努力，為也為塞內加爾許多的家庭帶來歡樂、幸福。未來，我們希望為更多的患者心靈帶來一點光明，讓他們也可以與家人一起度過一個又一個有意義的節日。

一對夫婦同一天接受白內障手術，丈夫問醫生能否等候妻子完成手術後一起回家。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者杜沛欣、馮蕾分別是共享基金會非洲及青少年總監、高級項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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