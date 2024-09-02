帶﹒路共享｜你想像過要花三成月薪交水費嗎？

來稿作者：林嘉慧



「那位婆婆的手緊緊地抓住我的手臂，口裡一直向我說道謝！我的手臂感受著她的『肉緊』，令我很真切地體會到，免費的白內障手術讓她重拾視力有多難能可貴！」Megan的家人一直支持共享基金會的工作，她跟家人在今年7月遠赴老撾和柬埔寨親身視察基金會項目點，在探訪復明病人後，她感受到自己的捐款為病人生活帶來的重要改變。

當Megan分享她探訪後的感受時，也不自禁如那位老撾的老婆婆一樣「肉緊」起來，因為那位婆婆心底的謝意，已深深印記在她的心中！

Megan(右)與家人赴老撾探望完成白內障手術的婆婆，被婆婆的感激之情深深感動。（相片由作者提供）

共享基金會首個旗艦項目「消除白內障致盲項目」自2022年9月起啟動，轉眼已在非洲和亞洲發展中國家完成超過15,000宗免費白內障手術，意味著已經有以萬計的病人受惠，他們心中都藏著那位「肉緊」婆婆復明後的激動、超越語言的感激！

身在香港的我們，未必能夠一下子明白，一個20分鐘的簡單白內障手術對當地人的重要性。在共享基金會服務的國家，很多人因種種原因無法接受手術治療而致盲，自己的家再看不清了、自己子女的模樣日復日地愈漸模糊、也未看過幾年前出生的孫兒一眼！

看看子女是否瘦了、看看孫兒長得像誰，這些視作必然的家庭日常，對於共享基金會這兩年來幫助過的一萬多位病人，卻曾是此生不再的畫面。

如果從今天起，你不能再看見你的家人；如果你還發現，導致做不到手術的原因，可能是因為無法負擔到醫院做手術的交通費⋯⋯想像至此，你也許就能更理解，Megan探訪的那位婆婆為何如此「肉緊」。

共享基金會目前在亞洲的柬埔寨、老撾、東帝汶，非洲的吉布提、塞內加爾、毛里塔尼亞，還有中美洲的洪都拉斯進行醫療人道救援工作，最新一個項目是「水」——另一項大家視之為必然的日常所需。

團隊今年多次前往東南亞最貧窮的國家之一東帝汶，在當地學校考察時，發現學校就是在旁邊滿布垃圾的水源取水使用！

當地學校就是在這個水源取水使用。（相片由作者提供）

讓貧困戶不用再為「水」而憂

水，對於我們來說，只要交了水費便會源源不絕供應。但原來全球將近400個地區、近1/3人口「極度缺水」。在東帝汶，七成地表水源因污水處理欠佳而被受污染，傳播傷寒和霍亂等傳染病的風險甚高，腹瀉更是當地5歲以下幼童的最大殺手。

如要在東帝汶確保得到潔淨食水，便要考慮購買瓶裝水。可是，當地民眾平均月薪只有約2,000港元 ，一瓶600毫升的瓶裝水卻需要2港元。以一個四人家庭為例，每人每日平均飲用1.5公升水，便須購買約300支瓶裝水，每月支出達600港元，佔月薪近三成！

不單如此，日積月累的廢棄空瓶更會污染環境，其積水亦會衍生蚊患，加劇登革熱等病媒傳播疾病。因此，基金會利用納米技術過濾水源，為這些地區提供潔淨的飲用水，讓貧困戶不用再為「水」而憂。

基金會在短短6年已經開展了消除白內障致盲、潔淨飲用水、登革熱防控的項目，還為超過6,000位來自兩岸四地的青少年提供講座和海外交流的機會。做到這些成果，亦不是必然的。除了團隊的加倍努力，還因為一直得到民間企業、民間基金等慷慨支持。

當基金會的工作迅速發展，我們亦希望能夠得到大眾的支持，刻下正通過參加騰訊的「久久公益節」籌募善款。

如果你也希望幫到更多如篇首提及的「肉緊」婆婆，誠邀你把握機會，立即到WeChat Pay捐款予共享基金會！因為由即日起至9月10日，只要你捐$1，騰訊會捐多$1，即時為我們的工作倍增資源，讓我們可以將大家的愛心「雙倍」送達海外遠方！

作者林嘉慧是共享基金會籌募主管。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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