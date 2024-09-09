帶﹒路共享｜萬里之外的課堂連線

來稿作者：鍾華杰



「大家好，我是Awale，很高興見到大家。接下來讓我為大家介紹一下共享基金會吉布提項目點的情況。」這是我工作中最熟悉但也最緊張的時刻，它是「一帶一路醫療人道援助教育講座」與海外駐地同事進行實時視頻連線的第一幕。

當聲音和畫面正常出現的時候，我懸著的心稍稍放鬆，接下來便是同學們最感興趣的環節：跟隨海外同事的鏡頭，參觀「消除白內障致盲項目」海外駐地的現場。從病人登記、身體檢查、術前準備，甚至到上手術車看白內障手術的實時畫面。可以看到同學們非常認真地盯著大屏幕，好奇地打量著遠在地球另一邊的一草一木，當看到手術的實時畫面時，有的同學甚至驚呼出聲。

基金會團隊在港大醫學院與師生現場交流。（相片由作者提供）

儘管已經看過這些場景很多次，但每當見到志願者細心地為病人登記信息、牽著病人上手術車，醫療隊一絲不苟地為病人檢查、手術，還有治愈病人臉上洋溢的笑容時，我的內心總是感到暖暖的。雖然膚色不同、語言不通，但笑容是相同的，民心是相通的。

在講座中，我們總會逐一向同學們介紹項目組同事的專業，正如共享基金會高級項目顧問Stella所說，我們希望向年輕人傳遞一個信號：人道主義援助並不僅僅是醫科生可以參與的，關鍵在於擁有一顆熱心，任何專業都能發揮所長。學有餘力的同學還可以多學一門外語，成為「一帶一路」大舞台上國與國之間溝通的橋梁。

印象最深刻的是，有一次計劃到香港保護兒童會進行講座。當得知觀眾都是還在上幼兒園的小朋友時，我們的內心變得有些忐忑。小朋友們知道甚麼是「一帶一路」嗎？怎麼和他們解釋白內障的形成和治療？與海外駐地同事的連線能否順利進行？為了上好這一課，我們開始了認真的準備。從小朋友的聽課習慣、認知水平到興趣，我們將原本專業的詞彙改得通俗易懂，還增加了許多故事和小遊戲，以吸引小朋友的注意力。讓我們感到意外的是，小朋友們非常喜歡我們的分享。也許他們還無法完全理解人道主義，但他們感受愛與善意的能力並不亞於我們。這個用心分享的過程，就像在播撒希望與愛的種子，雖然它暫時無法深入土壤，但相信未來會有一天，愛與善意的滋養會讓它茁壯發芽！

實習生Esther及Nicole在柬埔寨實習期間教當地小朋友如何使用滅蚊紙。（相片由作者提供）

在2024年初，來自清華、北大、澳門科技大學、台灣大學、香港大學和香港中文大學的7位同學報名參加了基金會發起的「兩岸四地青年國際醫療人道主義實習項目」，前往柬埔寨項目駐地跟隨基金會駐地項目組及內地醫療隊學習。古語云：讀萬卷書，行萬里路。我們在柬埔寨獲得了非常深刻的體驗。同學們不僅跟著醫療隊體驗了術前檢查、手術到術後教育的完整流程，還作為知識的傳播者，教育當地的群眾如何保持眼部健康，防蚊防蟲。

在實習過程中，我們發現了一些「小」但充滿智慧的創新。例如醫療隊和駐地同事使用了一個可以錄音的按鍵，提前用當地語言錄好「睜眼」、「閉眼」等操作指令，當護士需要病人配合時，只需按一個按鍵即可指引病人完成配合，節省了翻譯的工作。；又例如每位病人都有一個帶顏色和編號的掛牌，當病人完成術前最後一步準備——洗眼時，護士會為他貼上一個圓形貼紙，方便醫生了解病人是否已經做好術前準備。這些「小」的創新離不開基金會同事和醫療隊的認真觀察與總結，正因為用心、因地制宜、持之以恆的改進，才使得項目得以更順利地開展。

截至2024年8月底，共享基金會已組織23場「一帶一路醫療人道援助教育講座」，涵蓋大學、中學和社會團體，並與中國援外醫療隊及國外項目駐點當地同事完成21次視頻連線，累計參與講座人次超過5000，義工註冊人數達307人。

我們期望學生可以透過短短一個多小時的講座，了解到其實「人道援助」並不一定是處在槍林彈雨，也不一定是非常危險的工作，因為香港正正有一班有心之士，走到萬里之外，用各自的所長，以一個二十分鐘就完成的白內障手術，讓病人看得見，感受到愛。

來自兩岸四地的實習生與基金會同事在柬埔寨項目點合照。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者鍾華杰是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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