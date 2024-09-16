帶﹒路共享｜香港以實際行動助力非洲

來稿作者：鄺嘉樂



中非合作論壇北京峰會圓滿結束，非洲各國領袖於北京聚首一堂，與國家領導人商討中非合作的未來。這不僅是繼第三屆一帶一路國際合作高峰論壇後的另一場「主場外交」活動，更是彰顯國家軟實力的盛會。在峰會中，國家主席習近平鄭重宣布中非攜手推進現代化的「十大伙伴行動」，涵蓋文明互鑒、貿易繁榮、產業鏈合作、互聯互通、發展合作、衞生健康、興農惠民、人文交流、綠色發展、安全共築等領域，開啟中非攜手共逐現代化之夢、引領全球南方現代化的新篇章，並為中非未來三年合作提供明確的路徑。作為國家最國際化的城市，香港在助力實現中非現代化大有可為，但關鍵在於實際貼地的行動，加強與非洲兄弟的互聯互通，而非「打卡作秀」走過場。

實現非洲現代化 從捐贈到實際行動

千里之行，始於足下。非洲，對香港人來說雖不陌生，卻又可能是最多陌生「朋友」。多年來，不少外國慈善機構在香港募捐，將善款以外國機構的名義援助非洲。

隨著航空業迅速發展，對香港人來說，非洲不再是遙不可及的地方，亦是香港慈善組織進行實地慈善工作及商家經商貿易工作提供更好的條件。

大道至簡，實幹為要。香港可以透過自己更直接和更務實的舉措，更有力的行動為非洲朋友送上香港人的善心，為他們的生活帶來改變。近年，共享基金會不間斷派自己的工作人員到非洲吉布提、毛里塔尼亞和塞內加爾三國，與當地僱員一起執行人道救援工作，亦帶領香港青年人深入村落為白內障病人作視力檢查及進行公共衞生教育，不僅是實際行動的體現，亦為實現非洲的逐步現代化貢獻香港力量。

非洲的小孩見到中國人都很熱情。（相片由作者提供）

非洲豐富多彩 深入社區了解需要

非洲是繼亞洲之後的人口第二大洲，五十四國家的發展歷程及軌跡各有不同，而各國的政經及文化更可能是南轅北轍，與外界對非洲的印象亦有很大的落差。在非洲三國長期工作，除了認識中資、華人、華僑企業在當地的龐大基建工程、商貿及援助外，共享基金會團隊深入感受當地社區的實際需要。例如我們在進行消除白內障致盲項目期間，仍會研究當地的蟲媒疾病傳染病及飲用水水質，繼而推動新的公共衞生項目，改善當地人的生活環境。對於與我們並肩而行的中資企業和華人華僑而言，他們之所以能夠在當地不斷拓展業務，也全賴他們當年願意踏出第一步，不斷了解當地需要，繼而在當地長期札根，成為助力非洲現代化中堅分子。

攜手同行 香港作為中非民間外交的樞紐

同心同向，同心同行。作為國家最開放國際城市，不少非洲領導人不時外訪亞洲是也途經香港，最近吉布提總理訪港也是一例。雖然香港人不能擔任官方外交官，但是在民間外交方面則大有可為。在習主席公佈「十大伙伴行動」中，香港在不少領域均有明顯優勢，如貿易繁榮、衞生健康、產業鏈合作及人文交流等，香港的民間組織及商界應善用結合自身所長，善用這些機遇，助力中非現代化，共享基金會就是一例。在官方方面，特區政府也應推陳出新，將發揮好一國兩制的下的優勢轉化成為實際行動。

（左二）Awale（阿沃樂）是我們東非吉布提員工，他曾在上海留學，也走遍神州大地，是名符其實的中國通。（相片由作者提供）

在峰會上，塞內加爾總統法耶坐在習主席的旁邊；習主席致辭時的稱謂順序第一位是法耶總統，第二位則是非洲聯盟輪值主席、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼，可見兩國對中非扮演著重要角色，而這兩個正正是共享基金會長期援助的國家。未來，共享基金會將繼續派醫療隊長駐吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾進行免費的白內障手術，亦會在當地開展蟲媒傳染病控制及直接飲用水項目，積極響應國家「衞生健康伙伴行動」，以香港慈善組織的名義提供醫療援助，實踐民心相通，助力非洲逐步走向現代化。

作者鄺嘉樂是共享基金會傳訊及社區總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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