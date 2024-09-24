黃進達｜加強商界持份　充實體育旅遊

去年筆者曾以借鑑「杭州亞運」為例指出體育旅遊對於一座城市的經濟貢獻，結合最近一些重要數據，包括信用卡公司Visa最近公布最新數據，在巴黎奧運期間有超過1.5萬名香港旅客前往法國旅遊，消費總額逾2100萬美元，以平均每天花費超過230美元成為調查的五個亞太區市場中日均消費最高的地區，這個數字與我們日常所講港人消費降級、消費意慾下降的印象完全悖逆。



近日香港體育經濟及旅遊峰會圓滿舉行，當中不乏探討體育盛事作為旅遊經濟引擎的趨勢和機遇。就以剛過去的巴黎奧運作為又一成功例證，筆者當然非常同意峰會的觀點。



來稿作者：黃進達



以體塑旅 早有先例可循

以體輔旅，以盛事中的商機推動其他旅遊服務業的收益，效果絕對是多方面的。香港積極舉辦舉辦大型賽事，自然能維持國際形象，體育盛事又能夠直接吸引大量國際和本地遊客，帶動酒店、餐飲、零售等行業的消費。而且十四五規劃推動「以文塑旅、以旅彰文」，體育亦能「以體塑旅」，以體育推動旅遊產業，去年香港七人欖球賽吸引了7.5萬名遊客，其中40%是國際遊客，是一個良好的例證。

將體育盛事做大做強，也能直接提升香港市民的自豪感。近日香港也在熱議啟德體育園快馬加鞭，特區政府也已經談好明年四月份Coldplay來港連開三場亞洲巡迴演唱會。且看這個綜合體育大場所未落成就已經成為國際矚目的焦點，何況巴黎奧運與殘奧餘溫猶在，有這麼好的場地自當發揮其最大效益。為使效益最大化，推動體旅可不能只靠政府與體育行業的一廂情願，全社會特別是最具活動的商界，絕對是整個生態不可或缺的持份。

商界注資 全力開拓新路

商場和本地商戶可以舉辦與賽事相關的活動，提供優惠，吸引顧客進店消費，一家便宜幾家著。這些各式賽事盛事對本地經濟貢獻良多，正如陳茂波司長講的一句「有人氣自然有財氣」，為社會帶來直接裨益。在論壇中，有發言嘉賓強調發展體育盛事資金不可少，以新加坡政府津貼60%的F1大獎賽費用為例，應該由政府牽頭，然後牽動私營企業投資進各式的大型活動當中，產生經濟連鎖效應。

筆者認為，社會應該用一套新的視角去激活啟德體育園，乃至在整個體育盛事經濟中，大力鼓勵和推動商界投放資源，為城市創收產生一些新的增長點。新的基建、新的政策、推動新的經濟增長引擎，槓桿經濟發展。如合適，政府更可大膽為支持體育旅遊盛事的商業單位提供稅務優惠或寬免，直接加速效益轉化，最終收惠的是香港整個經濟大餅。

體旅融和之時 也應記掛商界持分

國際大型體育賽事所帶來的經濟效益是不可忽視，筆者當然相信政府將持續推出整全的體旅政策。筆者特別要強調一點，當前社會萬事皆以商務運行，所以在推動體旅事務的同時，務必積極推動商界的參與。雖然在疫情之後的今天，社會大眾都見到當前中小企業所面臨經濟挑戰。勿輕視中小微企力量小，擰在一起就是一條大河。筆者認為透過大型體育賽事讓中小企業者可以借力挖掘機遇，不論在提升品牌知名度，或者直接售賣商品與服務，都直接助益於中小企業開源。隨著香港逐步恢復旅遊業，體育活動將成為推動經濟增長的重要力量。各界的積極參與，尤其是商界的支持，將是未來成功的關鍵。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會常務副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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