來稿｜舞火龍、海濱打卡活動成功　證盛事地區化方向正確

全面通關後政府努力舉辦不同類型盛事，訪港旅客持續增加，今年8月份已有近450萬人次來港，創去年初以來的單月新高。當下最關鍵的課題，是如何乘著旅客上升勢頭令人流遍布各區，刺激整體消費。在中秋期間，一連三日的舞火龍活動反應不俗，筆者也親身見證長沙灣海濱長廊的表演活動人頭湧湧，這些活動的成功，證明將盛事地區化的方向正確。由此可見，如要進一步激活地區經濟，前提是要加強官商民之間合作，例如適當地放寬各區政府土地或設施使用限制，以便讓商界及地區人士有更多主動權及發揮空間，舉辦多樣化及有特色活動，吸引旅客前來，這樣才能令商戶小店實際受惠，旺丁又旺財。



來稿作者：丁海澄



大坑舞火龍在中秋期間一連三日舉行，鄰近街道以至大廈高位都逼滿本地市民及不同國籍旅客，盛況空前。大坑火龍文化館表示，受舞火龍活動帶動下，跟本地藝術家合作推出的相關文創商品，銷情理想。今年的表演範圍由浣紗街伸延至銅鑼灣道，封路範圍擴大外，政府也開放維園供火龍入內穿梭舞動；同時電車在中秋正日全線免費，車身更增設火龍圖案，各方面的安排及配合下，造就了一次盛事地區化的絕佳示範。

舞火龍活動引證兩點：第一，不一定要在傳統旅遊旺區搞盛事才會成功；第二，地區盛事活動必須官商民三方配合，並善用場地及設施才能成功。地區性的盛事活動其中一個最大好處是具有新鮮感，當旅客看膩維港兩岸大同小異的活動，有一些別開生面的地區活動舉辦，吸引力自然上升。其實本港每個地區也有不同特色，例如馬鞍山以往其實是本港最具規模的地下鐵礦場，當區人士稱馬鞍山有三寶，包括鐵礦、杜鵑花和黃麖，這些具備歷史及地區性的特色元素，絕對有潛力衍生出不同盛事活動，帶旺該區人流。

另一個例子是筆者在中秋假期的親身見聞，當晚與住在南昌站附近的朋友行經長沙灣海濱長廊，恰逢原來正在舉行音樂會，現場人山人海，空地上還設置了巨大的「心」型打卡裝置、熒光燈帶和玉兔燈飾等，配上碼頭涼亭的光影設施和遠處的都市夜景，整個場地洋溢氣氛浪漫，這樣的特別體驗吸引了很多市民趁節日到訪，造就了一個新的打卡熱點。朋友表示，這片公共空間以前不太熱鬧，相信是私人發展商活化海濱之後，再與多個政府部門協作，才促成中秋夜的大型活動及如此嶄新且充滿活力的戶外體驗。其實除了尖沙咀及中環灣仔海濱，香港還有很多海濱空間潛力無限，只要繼續鼓勵以官商民合作的方式，靈活運用私人發展商開拓的公眾休憩空間，便可充分發揮海濱長廊的功能，豐富公共空間內涵，激活地區新景點，從而帶動地區消費。

政府亦可參考外國及內地，例如暑假期間英國Leeds Bid機構就在列斯舉辦了一個「現實版大富翁」活動，搞手將整個城市布置成大富翁一樣的環境，街道掛滿大富翁銀紙，遊客到不同區域做任務可獲蓋章，參加抽獎，周圍也有工作相關工作人員駐守，又設置了巨大的大富翁道具及圖案，包括「監獄」等場景供拍照打卡。整個活動令列斯這個學生城市在較冷清的7、8月「活起來」，變成熱門旅遊景點，這一切都歸功於官商民合作，因為沒有官方首肯，道具及各式圖案不能在街道上出現，同時商場、商戶和地區人士也要好好配合，才能令旅客有置身大富翁版圖的真實感。

內地方面，一直有不少類似成功個案。深圳近年就有很多小區，成功將大型商場與周邊公共空間有機結合，在戶外空間打造不同主題同活動，例如福田CBD的One Avenue卓悅中心，當中有食街、文青街外，貫穿東西北區的800米中央大街，不時會舉辦「喚醒咖啡節」、「福田健身嘉年華」、「深潮文化節」等活動，這種透過商場與地區政府合作模式，加上民間智慧，發揮出聯動作用，成功吸引大批遊客前來消費，十分值得本港借鏡。

筆者認為，本港有不少如長沙灣海濱等「秘景」，只要用心發掘一下，加上地區人士一些具創意的想法，配合當局放寬各區商場附近的政府土地或設施限制，與商界及民間好好協作，善用公共空間，容許有更大自由度去舉辦不同大型活動，定可展現出多樣化的地區特色，真正做到「區區有盛事」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前表示，希望旅遊和相關業界能「識變、應變、求變」，與政府一起推動旅遊發展。筆者相信，很多事也是雙向互動的，商界及地區人士肯變亦識變，同時政府也要識變通，只要各方一起努力求變，盛事推陳出新，才能凝聚全民參與盛事的氛圍，貫徹「無處不旅遊」的宗旨。

作者丁海澄是90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業，大學期間曾當逾十份的前線及後勤兼職。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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