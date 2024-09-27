仲點論政｜香港在一帶一路政策下獨有的角色

來稿作者：劉仲恒



香港是個外向型經濟體，跟其他地區的經貿往來對於我們來說非常重要。「一帶一路」是國家發展超過10年的國策，本質在很大程度上是通過投資約70個國家和國際組織，來建立一個覆蓋面廣闊的跨國經濟帶。這種政策對於外向型的本港經濟異常重要，所以我們需要「一帶一路」。從另一個角度來看，香港具備了某些獨有的特色，使得「一帶一路」也很需要香港。因此在去年舉行的「一帶一路」高峰論壇上，國務院丁薛祥副總理認為香港要在建設「一帶一路」的過程中發揮更重要的功能，並且提出「深化區域合作，進一步拓展經貿網絡；完善金融服務，進一步推動資金融通；聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢；深化人文交流，進一步促進民心相通」的四點希望。

既然大家都需要對方，那麼這件事就容易辦得多了。那到底香港具有哪些獨有的特色呢？香港身為國際大都會，通過很高的開放程度和人文交流經驗，匯聚了眾多國際高端資源。作為國際金融中心的香港既然能在全球經濟互動中發揮重要影響力，就必定能在「一帶一路」的建設中扮演同樣的角色。

本港的國際化優勢是多元的，我們的專業服務涵蓋金融、法律、營運風險評估、人力資源、國際仲裁和調解等不同領域。多年來的國際經貿「實戰經驗」讓香港非常熟悉國際市場的體系規則，這經驗對於「一帶一路」這種外展政策非常重要，能夠發揮專業的中介功能，在「一帶一路」的落實中發揮策略對接和政策協調的重要作用。

「一帶一路」的很多重點項目是建設，建設就要涉及資金。香港是全球最大的人民幣離岸中心和第四大外匯市場，不但可以推動人民幣國際化，也可以讓內地和沿線國家的企業在香港上市或發行債券，來實現為建設項目融通資金的目的，香港可以在這方面提供平台和便利。

事情當然不是單方面的，在參與「一帶一路」過程中，香港也有不少好處「落袋」。這些年來，本港和「一帶一路」沿線國家發展商務的總額增長了60%，單以去年計便有約2,500億美金的交易額，是香港整體貿易增長的3.8倍。所以，積極投入「一帶一路」發展對於香港有多重要，光看數據就一清二楚了。

東盟國家和中亞地區是「一帶一路」的主要合作夥伴，這兩個地區具備強勁的經濟發展潛力，如果香港跟他們建立起良好的經濟金融合作關係，對於我們日後的發展會起著舉足輕重的作用。當下，香港經濟面對著不少結構性或周期性問題，很多商家正努力尋找新的發展機會。筆者可以肯定地說，他們在「一帶一路」裡找到這種機遇的成功率，一定大過在其他方面。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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