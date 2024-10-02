來稿｜F1速度與激情唱「響」新加坡

來稿作者：陳文坪



2024年世界一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽9月22日晚上在濱海灣賽道順利落下帷幕。賽事吸引了包括來自世界各地及本地車迷26萬4108人到場觀看。為旅遊相關行業如酒店、餐飲、交通、零售、景點等帶來不少收入。新加坡F1賽車，是繼今年3月美國歌手Taylor Swift於獅城演唱會的另一次超大型、大批量各地旅客到訪新加坡的聚集時段。

根據新加坡貿工部的數據，F1新加坡大獎賽自2008年開跑以來，為新加坡帶來巨大好處，吸引超過55萬名國際訪客，旅遊收益增加了約20億新元。換句話說，每一場賽事平均1.3333億元的旅遊收入，為新加坡帶來了巨大的經濟收益。

新加坡F1公路夜間賽至今舉辦了15屆（2020年、2021年因冠病大流行暫停），F1新加坡站大獎賽的看點可說是與眾不同。它是世界各地24個賽站唯一一個非賽車場的賽道，也是唯一一個在夜間舉行的F1公路大獎賽。其賽道經多次修改後至今長度4.928公里，共跑62圈，比賽長度305.536公里，共有19個彎道。

F1濱海灣賽道比傳統的賽車場更具挑戰性、也更具複雜性，也是許多賽車手最想衝刺的賽站。在排位賽中，今年最快單圈速度為1分29秒525，由英國籍麥拿侖車手諾里斯（Norris）創下。正賽當天晚上由於天氣好，沒有下雨，賽道不會打滑，給賽車手帶來了更快速的衝刺與激情。歷來從杆位起跑的車手大多取得最後勝利，是因為夜間公路賽道彎道多，而可以超車的地方不多，不像其它賽車場賽道可更容易超車。正因如此，從杆位起跑的諾里斯駕駛的賽車一騎絕塵、追風逐電一路保持領先，完勝全場，以1小時40分52秒571率先完成62圈，成為新加坡站新冠軍。

新加坡F1賽車分三天進行。第一天是練習賽，全面熟悉公路賽道；第二天是進行排位賽，各車隊的車手都大顯身手，以充滿高昂的鬥志來取得最好的排位。第三天即正賽，各車手、車隊都希望能在這特別的賽道取得最佳成績。新加坡賽道是彎度最多、也是最彎的賽道。

F1賽車新加坡夜間公路賽，可說是激情與憧憬的結合體。風馳電掣的速度，高昂澎湃的激情，高亢興奮的鬥志，奮勇爭先的雄心，你追我趕的追逐，形成了一幅幅充滿活力四射、魅力無窮的力量，帶給觀眾洶湧起伏的心靈，全神灌注的投入，來支持心中賽車車手、車隊向前衝刺。這就是快速與激情的完美演繹！

電視現場直播F1所有賽事，把新加坡市區的風景線、周遭美景向世界傳遞，讓新加坡在後冠病時代繼續打響國際化的脈動城市。每年F1賽事的喧囂聲再次響起，讓新加坡「響」譽國際，「響」譽全球。

賽車的最高車速可達每小時300公里疾馳。然而，風馳電掣的呼嘯聲除了視覺的興奮，也帶來心靈的振盪。除了看車賽，也可看看車道的四周一些地標性建築，這些代表着歷史與新建地標如濱海藝術中心、富麗敦酒店、國家美術館／政府大廈、新達城、新加坡摩天觀景論、濱海灣金沙綜合娛樂城等。這些建築物在炫麗的燈光下，更顯熠熠生輝。而夜間賽的照明亮度，燈火通明如白晝，光線與大白天沒有兩樣，簡直沒有夜的感覺。

新加坡F1公路夜間賽是比賽中車手最難以預料的狀況，能取得冠軍，對車手與車隊都是非常的榮耀。

其實，F1及其娛樂活動對酒店股，以市區為主的零售房地產投資信託（REIT）和旅遊股等，都帶來良好的短期效益。

F1賽事的舉辦，直接推動了新加坡酒店業的繁榮。根據旅遊服務和酒店預訂網站攜程Trip.com的預測，今年F1大獎賽期間的預訂總量比去年增長了60%，入境航班預訂量更是激增了近90%。濱海灣地區平日每晚售價在300、400新元的酒店客房，在賽事周末飆升至1700新元至2500新元之間，而一些特色酒店和靠近賽道的經濟型酒店也幾乎客滿，價格較去年同期上漲了8%至15%。追風逐電下，獅城旅遊相關行業也展笑顏。

媒體引述受訪經濟師和分析師指出，F1賽事除了能提振本地旅遊交通和酒店信託等相關股票，還有着巨大乘數效應，對新加坡經濟和品牌建設帶來長期收益。可見，F1賽事除了帶動新加坡的旅遊、酒店業外，還拉動了股市的強勁增長，為新加坡的經濟創收帶來實際的收益。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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