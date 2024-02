來稿｜新加坡成了新的亞洲娛樂中心

來稿作者:陳文坪



美國創作女歌手及音樂製作人泰勒絲(Taylor Swift)將在2024年3月2日至9日在新加坡國家體育館(National Stadium)舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會,獲得亞洲各地的歌迷熱烈迴響與大力支持,六場300,000多張門票在不到3小時裏被搶購一空。可見,歌迷對這位歌壇天后的非一般期待。即將蒞臨獅城的泰勒絲,必將再次掀起陣陣熱潮。

新加坡是泰勒絲巡迴演唱會東南亞唯一的會場,也是繼日本東京之後亞洲的第二站。在獅城的演唱會其票價也非一般,有$348、$328、$288、$248、$168、$108六種類。除此之外,主辦方還推出6種VIP套餐,VIP票價:$328、$428、$528、$628、$728,而最高票價達$1288,包括1張Cat 1門票、一套4張Taylor Swift貼紙、獨家周邊商品、購物袋等。如此昂貴价格,卻是一票難求。

泰勒絲到新加坡開唱,將為獅城帶來巨大的經濟收益。因為許多歌迷來自東南亞、亞洲等地。他們的湧入,帶給航空、酒店、餐飲、商場、景區、交通等等服務的收入是非常可觀的。以保守估計,只要50%的歌迷來自海外,單酒店客房的收入,以每人2晚的住宿,可達7,500萬的收入。新加坡旅遊局正是看好這樣的商機,與演唱會主辦方合作,並給予撥款支持,邀請泰勒絲來新演出。

回顧2020年春爆發的疫情在世界各地大流行,航空業、旅遊業、酒店業、夜生活可說是首當其衝。各地封城鎖國,一夜之間,紛紛關門。新加坡也不例外。雖說如此,但新加坡堅持不中斷與各大城市的航空聯繫,繼續為有需要出行的旅客,提供航空服務。新加坡也為各行各業的員工、企業提供津貼,目的就是在疫情受控後,各行業能快速復甦,走在世界的前頭。

當新加坡提倡「與冠病共存」時,網路、社媒體上許多人都加以「蔑視」,說新加坡疫情會是「第二個美國」。但事實證明,「與冠病共存」才是科學的做法,才能走出冠病的陰霾,才可快速恢復經濟建設、經濟發展。

後疫情時代的2022年4月,新加坡對外全面開放。各地歌手紛紛到新加坡開唱,演唱會場場爆滿。新加坡成了亞洲的新娛樂中心,月月都有演唱會,時時都有歌手、樂手到獅城登場。

2022年5月28日,「天生歌姬」A-Lin是首名站上室內體育館舞台的歌手,全場大爆滿狂吸8,000名樂迷朝聖。

7月9日,韓國嘻哈團體EPIK HIGH由Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz組成,也到獅城濱海灣金沙的Sands Grand Ballroom舉行「2022 EPIK HIGH Is Here in Singapore」演唱會。

8月20日,動力火車「都是因為愛」世界巡迴演唱會在新加坡室內體育館舉行。

9月3日,韓國天團Super Junior(SJ)最新全球巡演「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD」也在新加坡室內體育館登場。

10月22日、23日,One Love Asia Festival 2022,由孫燕姿、羅志祥、蔡健雅,陶喆、陳慧琳、林宥嘉、韋禮安、魚丁糸、高爾宣和黃明志,10組歌手在Bayfront Event Space接力開唱,狂吸11,000粉絲朝聖,可說是為戶外音樂節熱力燃爆,粉絲熱情有加。

12月17日,華語流行天王周杰倫的《嘉年華》世界巡迴演唱會 ,再次踏上新加坡國家體育場為歌迷獻唱。

來到2023年歌手劉若英、張惠妹、陳奕迅、張學友、韓國女團等等不計其數來新加坡登場獻唱。

從過去兩年可以看出,尊崇科學防疫的新加坡,不但開放起步早,也快速走出冠病疫情陰霾,並通過娛樂/演唱會經濟來帶動服務業、旅遊業的復甦。這是有目共睹的。

日前,泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)公開「抱怨」,新加坡政府為泰勒絲演唱會給予撥款支持,條件是泰勒絲不得到其他東南亞國家,舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會。

這不是什麼大秘密。早在去年,新加坡媒體在主辦方宣佈泰勒絲將在2024年3月到新加坡舉辦巡迴演唱會是,就加以說明:「泰勒絲演唱會由新加坡濱海灣金沙(MBS)呈獻,並獲得新加坡旅遊局支持」。這就是商業方面常提到的「雙贏策略」的體現。

其實,新加坡政府的施政是前瞻,不但自由開放,也支持藝文發展。對各類大型活動如演唱會,會議會展能帶動經濟發展的,都給予合理支持與充分理解。這就是為什麼會吸引那麼多的歌手、樂手、明星前來獅城辦活動、登台的魅力所在。

娛樂經濟,獅城必將繼續,而且還能可持續發展下去。這也是新加坡的軟實力。

作者陳文坪是新加坡時事評論人,關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章標題為編輯所擬,原題為「娛樂經濟 精彩可持續」。內容僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。