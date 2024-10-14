帶﹒路共享｜世界大同　命運與共

來稿作者：郭詩詩



「白內障」對我而言不是新事物，並非因我的家人或我自己曾患上白內障，而是「白內障」是我加入共享基金會前，在傳媒機構完成的最後一個專題報道。緣份使然，正正因為基金會在五個國家為當地人民提供免費白內障手術，讓我在一年間走遍不同的國家。

在香港，白內障只是一個簡易的二十分鐘手術，只要病人願意自行承擔手術費，便可馬上在醫院進行晶體更換；即便經濟有困難，病人也可在公立醫院進行手術，時間需長，但此非絕症，終有一日能夠復明。然而，在世界的另一端，白內障手術可能是遙不可及，又或者是前所未聞，中國醫療隊的到來成為他們生命中的重要「轉捩點」。

走遍各國項目點，聆聽病人背後的故事、見證他們生活的蛻變，在我心中刻下難忘的回憶，最深的體會是真正感受：「世界大同，命運與共。」

首次到老撾出差，遇上了一對老夫婦，他們花盡一生積蓄長途跋涉到醫院接受手術，只盼妻子重見光明，再次看清愛人的模樣；在柬埔寨，我們到一名老伯家中回訪，他熱情地向我們展示自己在農田，用手機拍下已正在生長的茄子。那個自豪的樣子，大概是我一輩子都不會忘記的。

在東非吉布提，我們就遇上了一位從埃塞俄比亞來的老伯，他聽到有中國醫生為白內障患者免費做手術，不惜跨國到醫院做檢查，他原本擔憂的臉容在術後也變得從容，讚揚中國醫療隊的高超技術，再次看清兒子的樣貌；而在西非的塞內加爾和毛里塔尼亞，自去年十月啟動項目以來，每天早上有近百名病患等候團隊檢查眼睛，我們遇見一位熱衷教學的英文老師，手術後重返校園，繼續他的教育事業；也遇見一位滿百歲的婆婆，重見光明成為她最的生日禮物。

這些故事每日都在項目點醫院上演，那怕是炎熱的天氣、遠遙的路程，那些等候做手術的病人充滿著對生命的無盡渴望和對未來的無限期盼。無論在香港、東南亞、非洲或世界每個角落，我們都在追求健康、幸福和有尊嚴的生活。

援廣西醫療隊隊長蔣醫生在老撾為老婆婆檢查眼鏡。（相片由作者提供）

「構建人類命運共同體」從來都不僅是口號，更需我們實際行動，基金會目前已在全球完成超過1.5萬例免費白內障手術，項目仍持續在進行，期望以醫療援助的方式為促進各國人民相知相親。他們或許不會記得我們的面孔和名字，但肯定會記得有這麼一群來自中國、香港的年輕人，為他們帶來重見光明的希望。

「眼睛是靈魂之窗」，每年10月第二個星期四為「世界視覺日」，旨在呼籲全球關注失明及眼睛疾病的日子，其中白內障不僅是視力的喪失，更是對生活的限制和對自由的剝奪。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者郭詩詩是共享基金會經理（傳訊及社區）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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