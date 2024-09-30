帶﹒路共享｜老撾水災　共享在前線

來稿作者：叢培勝



超強颱風摩羯為香港帶來一天假期，其後在越南廣寧省南部沿海登陸，成為越南有紀錄以來登陸時氣壓最低及最強的熱帶氣旋。摩羯登陸後，並未立即減弱，席捲泰國、緬甸及老撾等國。摩羯帶來的強降雨導致老撾琅南塔省發生洪水，部分地方水浸至屋頂，亦令琅南塔機場關閉，對外交通幾乎完全隔絕，當地更有一人死亡。

共享基金會作為中國香港從事公共醫療衞生工作，以一帶一路沿線國家為服務對象的非政府援外民間組織。老撾是基金會其中一個長期工作的地方，亦曾在新冠疫情期間，應當地衞生部請求，緊急向老撾捐贈包括呼吸機、監護儀、口罩、防護衣等20噸防疫物資，協助當地解決燃眉之急。上周，本着人道救援的立場，在總幹事陳英凝教授的帶領下，共享基金會組織災後救援隊伍，到災區進行評估，籌備災後的救援工作。

9月23日，先遣小隊首先到達琅勃拉邦，為進入災區琅南塔省作前期準備。該區雖亦曾受災，惟洪情已經退卻，市面大致回恢正常。根據當地衞生官員透露，老撾政府在防洪及災難應變方面經驗相當豐富，這亦解釋了傷亡人數比周邊國家為低的原因。另一方面，他們亦擔心災後傳染病蔓延的可能，由於大部分村落的衞生設施已被洪水摧毁，加上災後清理工作需時，目前情況非常惡劣。

9月25日救援隊乘搭前往災區的唯一可靠對外交通工具──老中鐵路，我們在納堆站下車後，再轉乘四驅車前往受災嚴重地區。路上得知老中鐵路為救災特別安排專列運送物資，特別是提供大量的飲用水予災民，以解決基本維生所需。進入災區的道路，基本上已被山泥傾瀉所截斷。當地政府正傾盡全力打通，雖然車輛可以勉強通過，但情況其實非常危險，隨時有再度倒塌的危機。

我們在入村探訪所看到的情況，與之前從媒體所獲得的資訊亦有著明顯的落差。絕大部分的村莊環境雖充滿水浸痕跡，但基本生活回復正常。期間，我們見到當地軍方人員在派發救援物資，也在路上看見懸掛廣西自治區旗幟的救災運輸車輛，惟沒有遇上其他國際援助機構，又或西方國家提供的援助。

由於當地村民大部分務農為生，村落頗為分散。最嚴重的地方水深更曾超過3米，受淹超過7日。遭受破壞的程度，可想而知。我們到訪當地的一間縣級醫院，服務附近超過80條村莊，約2.4萬人口，受災兩星期後仍然是一片頹垣敗瓦。2名醫生和8名護士在一些村民的協助下，一步步的進行清理。據院長估計，最快需要兩個多月，醫院方可恢復運作。

琅南塔縣級醫院也因風暴及水災變得面目全非。（相片由作者提供）

一場洪水的破壞，不僅催毁無數農民的家園和生計，更暴露了目前的國際社會的基本問題。死亡人數似乎成為救援組織考慮的重要因素，假如當地政府在應急反應效率高而減少傷亡，似乎便得不到關注。另一方面，人道救援工作本來是無分國界，不論是緊急救援與災後重建，都具有迫切性，某些發展中國家目前明顯受到國際地沿政治等因素的影響，而得不到應有的援助，這是一個可悲的現實。

作為救援工作者，親眼目睹超強颱風的破壞是一個充滿挑戰和感動的經歷。有機會看見很多中國企業員工在海外自發地參與救援行動，不但展現出人性中美好的一面，亦是實踐人類命運共同體的最佳例證。這種團結和互助的精神，讓人感到振奮。另一方面，全球氣候變化造成的後果將愈加明顯，國際社會是否應該對落後地區所承擔的惡果繼續視若無睹，這個問題值得大家反思。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者叢培勝是共享基金會高級顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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