來稿｜反思啟德交通困境的前因後果

來稿作者：歐陽熙



在最新一份《施政報告》中，「啟德」一詞被多次提及，以一個已進行多時的區域發展項目而言，實在少見，反映本屆政府予以高度重視。當中啟德智慧綠色集體運輸目前頗有進展，共收到30份意向書，土木工程拓展署指目標是在明年為項目招標，在2026年批出合約，2031年落成。

然而，啟德區的交通安排不足，一直飽受非議，尤其住宅林立的「前跑道住宅帶」，遠離地鐵站，變相居民僅可依賴目前城巴提供服務的數條巴士線，但班次疏落、脫班頻繁等投訴不絕於耳，居民早已怨聲載道。居民返工返學時間大排長龍不在話下，加上啟德仍有不少地盤正在開工，工人在港鐵站出口「打蛇餅」等巴士的情景，已成啟德區獨特風景，面對如此龐大需要，城巴作為商業機構，在商言商理應迅速應對，卻遲遲不肯加密班次，服務市民，實在教人費解。

特首李家超落力推動啟德興建智慧集體運輸系統，有助提升區內交通配套，同時發展綠色運輸，固然值得支持，然而，集體運輸系統非首次被考慮，在保持樂觀積極的同時，亦應反思系統推倒重來背後所反映交通政策的敗筆。

多一個大型運輸系統可供選擇，相信沒有哪一區的居民會反對，但為何不會區區都興建，皆因要考慮財務承擔及效益，以及優先次序。上屆林鄭政府在評估啟德當區人口、項目財務承擔和成本效益後，認為在啟德區內推展「多元組合」的連接系統──即以巴士及專線小巴為主，以及發展自動行人道網絡串連啟德前跑道區、九龍灣、牛頭角，觀塘──就已足夠，因此將啟德高架鐵路方案束之高閣。況且若以優先論，啟德已經有地鐵站，如果衡量需求大小，交通情況天天遭網民問候的觀塘，理應先行。

無疑，啟德的交通爭議愈演愈烈，居民的投訴更是絡繹不絕，當區議員亦相當頭痛，城巴作為啟德發展區唯一中標提供專營巴士服務的營辦商，未有積極提供服務以滿足居民數量增加所帶來的需求，導致區內交通配套不足持續為人詬病，加上啟德近年發展迅速，居民數目只多不少，人口持續增加，惟交通配套遠遠追不上需求，運輸當局實應汲取教訓，進行具前瞻性的規劃和布局。

當年政府放棄啟德高架鐵路方案，原因之一就是考慮長遠財務承擔和效益，數年過去，在政府連續兩年錄得千億赤字的今天，情況難道有明顯改善？一間巴士公司服務不到位，卻要居民或社會埋單，合乎情理嗎？話說回頭，即使政府全速推進，啟德智慧集體運輸系統預計最快亦要2031年少落成，難道從今天到落成的七年時間，居民要繼續因單一巴士營辦商的服務不足而繼續受罪？運輸署責無旁貸，短期而言，唯有盡快加入競爭者，發揮「鯰魚效應」，才可以警惕目前單一營辦商，解居民燃眉之急；中長期而言，署方應進一步檢討，在下一次批核新巴士線時，更加謹慎處理，全盤考慮營辦商在其他地區的表現， 別讓啟德事件再重演，方為市民之福。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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