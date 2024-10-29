來稿｜新加坡勞資政良好　低薪僱員加薪高

來稿作者：陳文坪



新加坡勞資政三方組成的全國工資理事會（簡稱：工資會）10月10日公布最新工資指導原則，建議僱主為每月總收入不超過2500元的底薪僱員，加薪5.5％至7.5％，或至少100元至120元，視何者為高。適用期為今年12月1日至明年11月30日。並呼籲所有僱主，採用靈活工資制。

2024年世界局勢動盪勢將持續至2025年，全球經濟繼續受到衝擊已難以避免。如俄烏戰事至今沒有停止的跡象；近來朝鮮也派兵加入俄羅斯準備參戰；還有，以哈衝突一年後戰事蔓延至中東的伊朗、黎巴嫩。外向型經濟體的新加坡，經濟面對下行風險依然是存在的。

新國金融管理局日前發布的半年一度《宏觀經濟評估》表示，新國今年經濟增長預計處於2%至3%預測區間的上端。明年經濟擴張速度也大致相同。也就是說，要取得高增長率是難以達到的。

在面對諸多不確定因素，新國工資會卻建議僱主為底薪員工加薪超過經濟增長率。為何有這麼大的動力及大膽的提議呢？

新加坡是亞洲地區勞資政三方合作典範的國度。長期以來，新加坡能享有和諧的工業環境，政府的積極提倡並參與勞資協調是很大的關係。正是如此，僱員的利益得到有效保障與工業和諧是息息相連的。這點是值得肯定的。

何為勞資政三方合作伙伴？即全國職工總會（NTUC）、人力部（MOM）和新加坡全國僱主聯合會（SNEF）組成。也就是NTUC代表勞方、MOM代表政府、SNEF代表資方，三方依據政府提供的經濟數據，一起協商，共同為僱員制定加薪指導原則。

在這三方關係中，勞方看似「弱者」，其實不然。因為勞方中不但有「部長級」代表，也有國會議員代表為工人發聲。所以，三方都是平等的。不但是利益關係，也是合作伙伴。

不但如此，三方也支持成立由勞資政公平僱傭聯盟（TAFEP）制訂的「勞資政公平僱傭守則」，列出了僱主需採納的公平僱傭守則。這不僅能防止有欠公平的職場操作，同時也鼓勵僱主採納有利於勞資雙方的科學人力資源管理措施。

例如，僱主在廣告招聘中不能列明種族、年齡、性別的要求。這看似沒什麼，其實在公平僱傭原則下，是重要的一環。比如，華族企業如只聘用華族員工，或馬來族或印度族企業，也只聘用自己族群的人員，那國家或社會就會出現以種族劃分，難以建立種族和諧。可見，族群和睦，公平僱傭是不可或缺的；種族和諧，更進一步促進社會穩定團結、國家發展。

新加坡長期以來良好的勞資關係，讓企業（資方）從中受惠。當企業送員工去培訓或學習新技術時，會得到政府的高額津貼；而員工在掌握新技能後，也能在工作中、生產中為企業提高生產力。這不但讓企業從中節省成本，也能提高企業在市場的競爭力。正是這種相互信任與合作的三角關係，勞資政三方所作出的協議（定）都會被企業或行業所認同。

而漸進式薪金模式是新加坡勞資政三方經協商後獲得新加坡政府採用的模式，依據不同行業的具體情況，制定符合該行業的薪金框架，通過讓員工提升技能和生產力獲得加薪等。 該模式也融入了最低工資制的成分，規定每個技能層次的最低起薪，常年加薪幅度等。這一模式，多年來成了相關行業的一項指南。

在獅城，勞資政關係一派祥和，創造了安定和愉悦的工作環境。新國員工在勞資政這一特別的組織架構中，獲得良好的保障。員工無須通過街頭示威，才能引起關注。可以這麼說，政府重視勞工權益，僱主從政府推行的政策中獲得更佳的經商環境，資方也能體恤員工的貢獻。這些都是相輔相成，環環相扣，最終取得共贏！

如何應對這一工資成本調整？提高生產力是企業需要走的其中一條道路。

政府、企業需要攜手合作，創造有利於企業主經商的環境。政府可以協助企業應對成本增加所帶來的問題。如提供資源讓企業多培訓員工，以提高工人的生產力。只要生產力提高，企業的產品或服務就能從中創造利潤。這樣一來，三方都能從中受益。

新加坡勞資政三方緊密合作，以協商方式達到共同協議為基礎，實現國家經濟和社會發展目標。一個和諧的工業環境，可為僱主帶來穩定的效益；一個和諧的勞資關係，有利於提高勞動生產力，並將使員工獲得好的待遇如薪資、花紅，享有更高的生活水準。

正是如此，即便國際局勢陰霾不定，世界多地戰事衝擊連連，良好的勞資政相互信任與合作，使低薪員工能獲得更高的加薪率。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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