來稿｜新加坡和中國的黨際聯繫

來稿作者：陳文坪



縱觀當今世界近200個國家，能按部就班培養領導人，讓他們在不同崗位淬鍊，然後經過一段時間後讓他們擔負更大的責任，成為領導者，應該屈指可數。而新加坡和中國執政黨正是其中兩個國家具備這樣「培養領導人程序」的兩大政黨。

新加坡人民行動黨自1959年新加坡成為自治邦後就上台，並於1965年脱離馬來西亞而獨立建國一直執政，至今已有65年歷史。而中國共產黨領導中國人民自1949年建立新中國至今也75年。兩黨的共同點都是連續執政的政黨，都在為人民謀利益，為人民福祉而不斷奮鬥。

今年9月8日，新加坡外長維文醫生應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅的邀請訪問中國，多位官員也陪同維文訪問北京。這是新加坡外長自去年3月陪同時任總理李顯龍訪華後再次到北京訪問。其實，兩國外長也不時在第三國趁出席國際會議見面。維文這次再次訪華，足以說明兩國政府間不斷深化早前提升的新中「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」的內涵。

誠然，新中兩國政府不但在各層面、各領域有着深化合作，兩國執政黨——人民行動黨與中國共產黨也有密切聯繫，以及在黨際關係方面也有相互借鑑、相互學習。

新中兩國的黨際交流早前就展開了。今年3月，中共中央對外聯絡部部長劉建超就應邀訪問新加坡，並與新方時任總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財、副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑、外長維文等高層會面。雙方建立了牢固、信任的關係。

9月9日，訪問北京的維文就與中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇會面。維文此次到訪，是落實中新兩國執政黨年度互訪機制的首訪，有助於兩黨增進了解，經驗交流與分享。

回顧過去，由於歷史淵源，兩國建交前，民間來往早已非常熟絡。1976年，新加坡時任總理李光耀就開啟了訪華歷程，為兩國後來的建交打下了堅實基礎。1978年，時任中國副總理鄧小平也到訪新加坡。1979年，中國實行了舉世矚目的對外開放，新加坡也以實際行動參與了中國改革開放的行列，為兩國的友好奠定了堅如磐石的關係。

新中雖在1990年才正式建交，但兩國領導人早在1976年就開始互訪。關係正常化後，政商、政企關係更加緊密，民間來往熱絡無比。兩國間的友好關係，更被形容是「老朋友、好朋友」來稱呼對方。

地處赤道的新加坡，由於地理位置特殊，成了東西方文化的交匯點。新中建交後，新中蘇州工業園、天津生態城、重慶戰略性互聯互通示範項目是新中三個政府間合作項目。今年是蘇州工業園成立30周年，該工業園不但取得巨大發展，讓人津津樂道，更成了新中一張亮麗的名片。

除此之外，新中廣州知識城、新川（成都）創新科技園（SSCIP）、新中吉林綠色食品區等等國家級合作項目，相繼開展，而且取得良好成效。這說明在改革開放中、在互利互惠的原則下，新中兩地的企業、投資，商貿、文化交流為兩國的友好關係嵌入了更高層級的新階梯、新方向，並帶到新深度、新維度中。

新加坡國土面積雖只區區730平方公里，但在國際舞台上也能發揮自身的影響力。例如，1993年新加坡促成中台兩岸兩個意識形態各異的政府，在獅城作歷史性首次「握手言談」，成了萬眾矚目、聚焦國際的地方。

2015年，新加坡再次成為兩岸領導人選擇會面的地方。中國國家主席習近平在國事訪問新加坡結束後，與時任「中華民國總統」馬英九會晤於獅城，雙方分別以「中台兩岸領導人」的身份，締造海峽兩岸66年來領導人的首次會面。

過去一甲子來，新加坡人民行動黨政府無論是對高官，還是普通公職人員的嚴格要求，是值得中共組織學習的。在兩黨的黨際交流中，更是值得中方參考的樣本，特別是在打擊貪腐方面。新加坡的一些法制條規、廉潔制度比起中方的「紀律制度」、「監察巡視」來得更有威嚇力度，更能起到嚇阻作用，官員更能保持廉潔。

國際反貪組織「透明國際」（Transparency International）2023年1月公布「2022年度貪污印象指數」（2022 Corruption Perceptions Index），新加坡在全球年度廉潔排行榜上，以83分與瑞典並列全球第五名，是唯一連續10年躋身前10名的亞洲經濟體。

無論如何，一個廉潔的社會是各國人民的期盼，也是當政者必須全力以赴加以建立的與推行的。人民是廉潔社會的基石與政府的後盾。新中的黨際交流，在深化聯繫的過程中，廉潔制度是必須多分享、多推進、多學習的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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