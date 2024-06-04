來稿｜冷鏈科技在物流領域的應用及發展

來稿作者：于承忠、袁尚文



隨著全球化和科技的快速發展，冷鏈科技在物流和貨運行業中經歷了顯著的變革與進步。現代冷鏈物流不僅依賴於物理設備，還融入了大量信息技術，如物聯網（IoT）、全球定位系統（GPS）、射頻識別（RFID）以及無人機配送等等，這些技術在提升冷鏈物流的效率和可靠性方面起到了關鍵作用。然而，冷鏈物流仍面臨諸多挑戰。首先是成本問題，冷鏈物流需要大量投資，包括冷藏設備、能源消耗和技術維護。其次是技術挑戰，如何確保在整個供應鏈中維持恆定的溫度，並及時應對任何意外，這對技術與管理水平提出了高要求。此外，數據安全也是一個重要問題，如何保護供應鏈中的數據不被未授權訪問和篡改，是冷鏈物流需要解決的關鍵問題。

近年來，隨著消費者對冷凍食品和冷藏商品需求的不斷增長，冷鏈物流的重要性日益凸顯。它確保了食品、藥品和疫苗等溫度敏感貨物能夠在規定的溫度環境中得到妥善的儲存和運輸。例如，冷凍食品需要在-18°C以下儲存和運輸，而新鮮水果和蔬菜則需要在2°C至8°C的溫度范圍內保存。

藥品特別是生物制劑和疫苗對溫度極為敏感，稍有不慎就可能導致藥品失效甚至危及生命。在藥品物流中，冷鏈技術至關重要，確保藥品從生產到使用的每個環節都在適宜的溫度范圍內。疫苗的冷鏈管理尤為關鍵，因為疫苗對溫度變化極為敏感，任何溫度異常都可能導致疫苗失效，從而無法提供有效的免疫保護。疫苗冷鏈系統通常包括冷藏設備、運輸工具和冷藏包裝，並且需要嚴格的溫度監控和數據記錄。

由於溫度敏感貨物在冷鏈物流中需要極為謹慎的處理，因此不同科技的應用變得尤為重要。物聯網技術在冷鏈物流中的應用非常廣泛。通過在冷鏈運輸工具和設備上安裝溫度傳感器，可以實時監控和記錄運輸過程中的環境參數。這些傳感器通常會將數據上傳到雲端，供管理人員隨時查看和分析。物聯網設備能夠對冷鏈中的溫度變化進行實時監控，並在發生異常時立即發出警報。例如，如果運輸過程中某段時間內溫度超出了設定范圍，系統會自動通知相關人員，從而及時採取措施防止損失。物聯網設備收集到的大量數據可用於分析和優化冷鏈流程。

全球定位系統（GPS）技術在冷鏈物流中的應用主要體現在實時追蹤和定位方面。通過在運輸工具上安裝GPS設備，可以隨時掌握貨物的具體位置，從而提高物流透明度和管理效率。GPS設備可以提供貨物的實時位置數據，讓管理者能夠精確了解每批貨物的運輸狀態。通過分析GPS數據，可以優化運輸路徑，減少運輸時間和成本。

此外，射頻識別（RFID）技術在冷鏈物流中的應用主要體現在自動化追蹤和數據收集方面。RFID標簽可以附著在貨物或包裝上，通過RFID讀取器進行自動識別和數據記錄。RFID系統可以自動追蹤貨物的流轉過程，並在每個節點自動記錄進出庫信息。這不僅提高了效率，還減少了人為錯誤的可能性。RFID技術可以與其他系統集成，形成一個完整的供應鏈管理平台。

科技和工具在不同物流和供應鏈環節的應用已經相當普遍。隨著科技的進步，冷鏈技術將繼續發展，為全球經濟和公共衛生提供全面的支持。通過政府和相關機構制定完善的法規和運營安排，鼓勵業界和大學機構合作舉辦專業冷鏈物流課程培訓專業人才，我們相信香港能夠成為食品、藥品和疫苗等溫度控制貨物的集散地，創造有利條件，成為大灣區乃至亞太區的高增值區域物流樞紐。

作者于承忠博士、袁尚文博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院的客席講師、高級講師及課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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