來稿｜可持續金融互補香港物流和貨運發展

來稿作者：袁尚文



眾所周知，全球對氣候變化和環境保護的關注日益增加，也成為各行各業的重要話題，物流和貨運行業也不例外。香港作為全球性物流和貿易中心，香港正積極推動可持續金融的發展，以配合和帶動業界的可持續發展。

可持續金融（Sustainable Finance）是以財務和相關融資安排為行業提供資源，恊助行業在綠色、環保和可持續業務發展。主要包括綠色融資和投資，可以為香港物流和貨運企業提供融資和投資的機會。綠色融資，例如建設節能設施、推廣清潔能源和改善交通運輸效率等；通過吸引綠色投資，物流和貨運企業可以獲得資金支持，推動、採用和實踐可持續技術，減少環境影響。

而且，環境和社會評估對可持續金融亦十分重要。這鼓勵物流和貨運企業進行環境和社會評估，既可以幫助企業識別和管理其環境和社會風險，也能改善相關業務和供應鏈的可持續性。通過進行環境和社會評估，物流和貨運企業可以更能滿足客戶和各持份者的需要，增強企業的聲譽和競爭力，創造物流企業的品牌價值 (Brand Value)。

重視可持續金融對物流和貨運業有相當的好處，這可提高環境可持續性，通過推廣清潔能源的使用、提高能源效率和減少廢物產生等措施，有助減少碳排放、改善空氣質素和保護自然資源，提高行業的環境可持續性。還可以降低營運成本，採用節能設備和技術，企業可以減少能源消耗，降低能源費用。此外，通過改進供應鏈管理和運輸效率，企業可以減少物流成本和減少浪費。

除此以外，可持續金融的發展有助提升物流和貨運企業的品牌價值（Brand Value）。在消費者越來越注重環境和社會責任的背景下，企業的可持續性表現將對品牌形象產生積極影響。通過採取可持續實踐，並通過可持續金融融資和投資的支援，企業可以樹立自己作為環保和社會負責任企業的形象，贏得消費者和投資者的認同，從而維持和擴大市場份額和忠誠度。

要成功實踐可持續金融在物流和貨運行業，制定商業策略是必不可少的。業界應將可持續發展納入其公司遠景、目標和決策過程中。這包括設定具體的環境和社會目標，並制定相應的行動計畫，也須要採用清潔能源、優化運輸網絡、改善供應鏈可持續性等措施，以實現可持續發展目標。而且，物流和貨運企業可以積極尋求可持續金融支援，包括綠色貸款、綠色債券（Green Bond）和可持續投資等。這些資金可以用於實施環保項目、提升能源效率、改善供應鏈可持續性等，從而推動企業的可持續發展。

雖然，可持續金融剛起步，但在物流和貨運業已經有不少成功例子。根據香港可持續金融委員會的資料，截至2020年底，香港已有超過300億美元的綠色債券發行，用於支持可持續發展項目。大灣區方面，已有超過100間企業加入綠色供應鏈管理計畫，涉及物流和貨運業等多個領域。而社科院的研究更發現大灣區的綠色物流基礎設施建設有望減少每年約500萬噸的碳排放，實現長遠碳中和的目標。

最經典的例子是香港國際機場率先在2019年發行了10億美元的綠色債券，用於支持環保和可持續發展。專案包括能源管理、碳排放減少、水資源管理和廢物處理等方面的措施。此舉使香港國際機場成為全球首個發行綠色債券的機場，為可持續發展的先行者。

要使香港繼續成為全球重要物流和貨運中心，可持續金融發展是不可或缺的。通過企業綠色融資和投資、環境和社會評估等措施，這可提高環境可持續性、降低營運成本和增強品牌價值。物流和貨運企業應制定可持續發展戰略，尋求可持續金融支援，並與各持份者建立合作夥伴關係是成功的關鍵所在。借鑒香港國際機場的成功例子，加強和建立相互合作夥伴關係和政府大力支持，我們深信香港物流和貨運業必定能升級轉型，再創輝煌！

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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