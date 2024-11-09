來稿｜對犯案者嚴懲　港星法官廉正

來稿作者：陳文坪



在歷史上，香港、新加坡曾是英國殖民地。脱離後，在司法方面都延用了英國的法律制度。港、新政府在法制建設、社會治理方面都取得良好進展，也獲得各方肯定。在保護弱勢群體、維護法治也是不遺餘力。

10月17日，香港法庭對包括警長林華嘉及六名警察涉嫌誣衊露宿者藏毒，被控妨礙司法公正罪成，分別被判入獄兩年一個月至三年五個月不等。體現了香港的法制、法治社會不容被身為執法者所私用、所濫用、所任用的精神，更體現了弱勢者權益得到法律的保護。也體現香港政府長期以來所堅持的依法治港的原則。

媒體報道，八名香港警察被指於2020年在深水埗通州街公園掃毒行動中，以涉嫌持有刀具和非法毒品為由，逮捕兩名越南籍露宿者。不過，相關視頻顯示，其中一名露宿者在被捕時兩手空空，這與警方稱他持有非法毒品的陳述相矛盾。這些警察也被指故意遮掩案發現場附近的監控攝像頭，包括試圖將白色紙狀物品拋向鏡頭。

司法是維護社會秩序的一道準繩。俗言之，法律面前，人人平等；王子犯法，與庶民同罪，才能彰顯法律之莊嚴，才能體現法律之神聖。因此，維持公義、正義，法官須仗義執言，使出法律賜予的「尚方寶劍」，讓犯案者，無論是何方神聖都得到應有的懲罰。

張法官判處六名警察坐牢，給法律樹立了威嚴，給社會帶來正能量，弱勢者也獲得了法律保障。彰顯了尊法、敬法、畏法、守法不單是大眾百姓須遵守的，包括執法者本身也是不能逾越的一條「紅線」。

一個法律、法制、法治的社會須要長遠、不斷、持續的建設與發展，才能逐漸形成、才能得到建立、才能獲得鞏固，這個過程是相當漫長的。而破壞它，或許只須一起事件、一宗案件、一例判決就能將這一制度毀壞，讓大眾對司法失去信心，讓弱勢者更加無助，讓犯案者變本加厲、甚至更加有恃無恐。某地法官「對路人扶起摔倒在地的老人」作出賠償的案例後，引發社會對這類事件的「冷漠」，一些人甚至在協助前須要拍照為先作證，才考慮進一步行動，就是最佳例證。

回顧過去，獅城也有一起類似案件，弱勢者得到了伸冤，誣告者被法律所制裁。

印尼幫傭莉雅妮（Parti Liyani）在新加坡一戶名望家庭做幫傭約9年，2017年被控偷竊僱主總值3萬4600新元的財物。她原本被判罪成和坐牢26個月，但她於2020年9月向高庭上訴，最終洗脱偷竊罪名。反而是其僱主的兒子被控，因在法庭審訊中提供假資料，並對警員撒謊，僱主的兒子最終被判坐牢兩周。

在這起案件中，控辯雙方律師建議法庭判處被告罰款，也是張姓法官並沒有順從兩造律師的意見，而是維護司法公正與廉明的最高原則精神，判被告坐牢。

另一起案件是，前不久新加坡前交通部長易華仁以公職人員身份，索取和接受價值40萬餘元的物品及好處而被定罪。控方促請法官判被告坐牢六個月到七個月，辯方則認為，法官判被告坐牢不超過八周即可。然而，法院在10月3日以妨礙司法公正和收受價值超過30萬美元禮物的罪名，判處這名前部長入監12個月。比控方要求的刑罰多一倍。

主審法官洪承利(Vincent Hoong)表示，考慮到易華仁罪行的嚴重性及其對公眾信任的影響，檢方要求的刑期「明顯不夠」。他在裁決中說：「對公家機構的信任和信心是有效治理的基石，而如果個別公務員的誠信和問責不符合標準，此基石就很容易受到破壞。」

回看香港法官張潔宜在這起警察被控罪成時說，妨礙司法公正是嚴重罪行，如果警察涉及相關罪行，會令整個制度崩潰，破壞警方聲譽；警方職責是保護市民生命及財產，在司法制度下擔當重要角色。不過，各被告不但沒有履行職責，反而濫用職權，誣告無辜市民，行為令警隊蒙羞，還令公眾對警隊的公正性失去信心，打擊公眾對司法制度的信心。因此，更應更應嚴厲處理。

從以上案例中可以看出，港、新兩地法官在維護司法制度的廉能公正方面都有着異曲同工、在維護弱勢者方面也一樣殊途同歸。更體現法律的威嚴，法庭的公正，法官的正直不阿。

維護弱勢者權益，法官給予犯案警員嚴懲不貸，彰顯香港法治得到貫徹，任何執法都不能逾越法律。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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