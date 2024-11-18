帶﹒路共享｜六年同行　共享未來

來稿作者：李家浩



11月22日是共享基金會成立六周年。在這個重要里程碑下，基金會始終秉持初心，從香港出發，將中國人的善心、技術及高質量的醫療設備和物資帶往「一帶一路」國家，援助有需要的民眾。同時，基金會也積極提供人道救援的參與平台，讓更多來自內地、香港、澳門及台灣的各界人士投身這項有意義的工作中。

在加入基金會前，我從未涉足人道救援範疇。每當聽聞天災人禍，心中總有一股渴望，認為身處於資源較充足的地方，理應為世界出一份力。今年，我有幸成為基金會的一員，加入人道救援的工作行列，為我的人生旅程賦予新的挑戰性與啟發性。

抵達吉布提後，基金會員工與醫療隊大合照。（相片由作者提供）

我的首個外派任務是前往東非吉布提，協助醫療團隊並進行採訪。吉布提，是一個位於非洲東北部亞丁灣西岸的國家，境內大部份土地都是沙漠和草原，自然資源貧乏，除了沙子和鹼水外，少有其他資源。這個國家是基金會在非洲開展項目的第一個所在地，於首都吉布提市完成了三期「消除白內障致盲項目」後，現轉移到北部的塔朱拉市。新的項目啟動對我和機構而言，別具特別意義。

塔朱拉是一個人口僅有2萬多人的城市，要前往當地，只能倚賴每周僅有丶從首都往返的三班船。我們一行人到達首都後，休息一晚就趕早班船出發。路途中，當地人都好奇地詢問我們的來訪原因，得知我們是共享基金會成員，準備在當地開展「消除白內障致盲項目」，均表示早在之前的項目開展時就已有所聞，並感激我們千里迢迢到此為他們進行治療。

「醫者父母心」，我看到醫療隊在路途中與孩子們互動，感慨著當地的生活條件令人心痛。腦海中突然思索著：雖然世界上存在許多衝突，但若撇除所有的阻礙，人與人之間的互助才是文明的基石，也從而令我更加了解實踐「民心相通」的重要性。

塔朱拉的小羊，只能在街頭撿垃圾充飢。（相片由作者提供）

抵達塔朱拉後，與原本已經資源匱乏的首都相比，這座城市更見凋零，幾乎是一片不毛之地。醫療資源尤其不足，居民甚至需要花費六小時的車程，前往首都購買基本的消毒酒精；連飼養的羊群，也只能在街頭撿拾紙盒和塑膠袋充飢。在這種環境下，醫療隊開始展開項目，並組織家訪活動。看到醫生們忙碌的身影，聽到當地市民的感激聲，我深刻理解到我們工作的價值。

雖然我的工作無法與醫療救援相比，但卻讓我有機會與當地人深入交流。當地人民純樸而堅韌，在與他們的交流中，我被他們的堅強和樂觀深深打動。儘管生活困難，他們仍然對生活充滿熱愛，對未來充滿希望。這種精神鼓舞著我，讓我明白，無論在多麼艱難的環境中，愛與關懷的力量始終能帶來改變。

這次經歷不僅讓我見識到人道救援工作的艱辛，更讓我堅定了繼續投身這一領域的決心。共享基金會的每一個項目、每一次出行，都是我們與需要幫助的人之間架起的一座橋樑。未來，基金會將持續拓展更多的援助項目，讓更多的善心與資源流向需要的人。我們相信，透過每一個小小的努力，最終能夠形成巨大而美麗的改變。

六周年的慶祝不僅是對過去的肯定，更是對未來的承諾。我們期待讓共享的理念深入民心，讓愛的力量遍佈更廣的土地。

與當地義工的合照，他曾經是醫療隊治癒的白內障患者。如今，他積極參與我們在當地的工作，對我們也非常熱情關切。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者李家浩是共享基金會高級項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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