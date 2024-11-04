帶﹒路共享｜沐光而行　為塞內加爾一路生花

來稿作者：唐迪生、郭健



6月正值炎熱季節，剛踏足西非的我起初就被眼前的一片黃土所震撼到。沿路基本寸草不生、只有寥寥數棵植物仍在頑強生存著。塞內加爾法蒂克地區遠離首都達喀爾，當地生活非常簡樸，也沒有太多娛樂活動。在平日吃過晚飯後，我都喜歡跟隨醫療隊沿著河邊散步。步道崎嶇，滿地的砂石不時跑進鞋裡面去，每走數步都要停下來整頓，亦不阻我們邁步前進。在散步的路上，居民只要看見著一群身着綠色衣服的亞洲面孔，便認出中國醫生團隊，非常熱情地向我們問好，有時還被路人攔下求診，令醫生們十分驚訝。

由於炙熱乾燥的極端氣候環境因素，加上地區缺乏眼科醫療配套，導致當地的白內障病發率及嚴重率高、日常生活大受影響。當地民眾知道基金會醫療隊再次到來，便蜂擁而至，而我們也盡力接待更多的病人，希望讓更多病人受惠。

9月與醫療隊在河邊散步時難得可見夕陽下穿上綠披後的法蒂克。（相片由作者提供）

第五批福建醫療隊的郭醫生是福建醫科大學附屬第一醫院的眼科主任，他向我憶述應診當天有一位由家屬攙扶下前來的病人，在他篩查時發現病人僅僅看到光線，白內障情況嚴重且伴隨其他眼部疾病，幾乎聚集了手術裡所有可能面臨的難題。他得知四個月前病人亦參加過篩查，同樣被診斷不適合手術。眼看病人與家屬期望落空、再度落寞的神情，頓時觸動郭醫生。為求一圓病人心願，他毅然決定為他進行高難度的手術。手術最終安全順利完成，病人翌日視力明顯改善，大家都為之雀躍，病人和家屬亦十分感激醫生們的仁心仁術。

即使有著語言隔膜，但是法蒂克當地人民的真誠和友善，從行動中都切實深刻感受到。從看著同村的幾名病人在手術後開心地互相攙扶回家、聾啞病人恢復視力後激動地用手語道謝，到術後病人興奮地請求與主刀醫生主動擁抱和合照。點點滴滴的小事每天都感動著醫生護士們，也驅使他們下竭盡全力幫助病情複雜的患者。

9月再次踏入法蒂克，才相隔不到兩個月的時間，便發現四周的環境彷如萬象更新。步道長滿茂密的嫩草蘆葦、路上綠意盎然；河沿上出現許多前來覓食棲息的畜牧動物、四處生機勃勃。此番景象讓我既驚歎又欣慰：那天下班後如常前去散步，步道上已不是光禿的黃土，而是長滿茂密的嫩草蘆葦、一路上綠意盎然。河沿上更出現許多前來覓食棲息的畜牧動物，四處生機勃勃。

醫生在街道上散步時被當地熱情的居民攔下求診。（相片由作者提供）

此番變化讓我既驚歎又欣慰。短短幾周內煥然一新的美景不禁令我驚歎大自然的威力，更因與三個月前的景象對比而使我頓時欣慰。醫療隊的到來就正好為乾旱的法蒂克帶來了一場及時雨。自一年以來，他們悉心澆灌著這片貧瘠的土壤、栽培出一棵又一棵充滿暖意的小草野花送贈給當地居民、改善了他們的生活。

俗語有云：「贈人玫瑰，手有餘香。」還記得當天沿著河邊漫步返回駐地的時候，郭醫生跟我說道，他這趟最大的收穫，並非外在達成了篩查量或手術量的成就感，反而是內在尋覓自我的滿足感。日以繼夜的機械性工作在時間的洗禮下，不知不覺間淡化了人情味、失去了從醫之初的敬畏之心。在法蒂克的短暫時間，當地的人與事再次喚起從醫的初心，重新找回自己的定位和內心滿足感的根源。

小野花沿著河畔的路向著遠方生長、連綿不斷，為法蒂克增添幾道色彩。儘管在當地的白內障項目工作和生活要面對各種挑戰，但病人的一個微笑、一句感謝、一個擁抱對我來說已經是最好的禮物和原動力，繼續為法蒂克、為塞內加爾一路生花。

停泊在項目點醫院被染上夕陽餘輝的流動手術車。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者唐迪生是共享基金會項目專員，郭健醫生是援塞內加爾福建醫療隊。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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