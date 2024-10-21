帶﹒路共享｜熱火朝天吉布提

來稿作者：姚菁



第一次踏足非洲大陸，就來到吉布提這個大焗爐。去年的這個時候，是我第一次來到這個國家，當時仍是夏季。步出吉布提首都機場後，熱氣馬上從三百六十度向我正面吹襲，讓我差點睜不開眼。那時，我還未意料到之後的一年中有三分之一的時間會在這裡度過。

吉布提位於非洲大陸的東北部，地處亞丁灣西岸、紅海南岸，與也門隔曼德海峽相望，不僅是連接亞非歐大陸貿易的核心樞紐，亦是21世紀海上絲綢之路的重要節點。這裡日照強烈，造成白內障的患病率相對較高，患病年齡也相對年輕，卻極度缺乏專業的眼科醫生。因此，共享基金會在這裡開始「消除白內障致盲項目」，也讓我與吉布提結緣。

共享基金會兩輛流動眼科手術車經過非洲最低點——阿薩爾湖。（相片由作者提供）

2023年初，基金會派出兩輛流動眼科手術車，與山西省衛健委派出的首批經驗豐富的8人眼科醫療隊合作，在吉布提開展為期一個月的免費白內障篩查及手術。半年之後，在即將開展第二期項目之際，當地醫院的負責人告訴我們，已經有上千個病人排隊等待中國醫生為他們檢查眼睛及手術。

如同當地的氣候一樣，吉布提人非常熱情，他們熱衷於與你建立聯繫。偶然路過的人會對著我的中國面孔說「你好」，術後復明的老人會激動地親吻我的臉頰，亦或是他們會輪著用英語、法語、索馬里語嘗試同我聊天。項目現場總是人頭攢動，從早上6點開始，術後前來覆查的病人、預約當天手術的病人、首次進行檢查的病人，以及他們的家屬陸續到訪，我們的工作也緊鑼密鼓地開展，基本上早上9點前已經汗流浹背。

共享基金會團隊前往一位接受雙眼白內障手術的伊瑪目家裡作客。（相片由作者提供）

高峰時期，兩位主刀醫生每天要做超過50宗手術。儘管如此，有時也無法滿足病人想盡早接受治療的急切之心，所以他們會用極富創意的辦法為自己爭取更快手術的機會。有一次我們察覺到一位等候手術的老伯有些異樣，蓋著他眼晴的不是白色紗布，而是黏著一團紙巾。細問之下，原來老伯尚未接受檢查，只是效仿其他病人蓋上紗布的模樣，期望能藉此獲得手術機會，讓我們哭笑不得。

項目的順利運行離不開吉布提人的參與，三位吉布提同事都曾在中國留學，中文流利，他們不僅肩負當地病人和中國醫生之間的溝通重任，承擔複雜繁瑣的協調工作，更是兩國之間文化交流的「民間大使」。同時，還有一群可愛的當地義工和我們並肩作戰，他們當中有護士、保安、行政人員、退休職工等，各人齊心協力，各司其職，為的是幫助更多同胞。在日復日的工作中，友誼的種子悄悄地散播，「中國來的基金會」的名聲逐漸傳遍吉布提的街頭巷尾。

共享基金會工作人員、醫療隊及吉布提義工們合照。（相片由作者提供）

自2023年項目啟動以來，基金會已經在吉布提完成了超過3000宗免費白內障手術，但我們並未停下腳步。此時，兩輛流動手術車和三輛運載手術物資的貨車才剛穿越了半個國家，從位於南部的吉布提市來到北部的塔朱拉市，為另一端的吉布提人帶來光明和希望。在熟悉的手術車上，新的故事即將上演，更多人的生活將會改變，而吉布提則依舊熱火朝天，我也衷心希望吉布提變得更加朝氣勃勃，明天會更好。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者姚菁是共享基金會高級項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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