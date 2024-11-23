紫荊黨｜吸引内地企業來港競逐「新藍海」

來稿作者：韋昊岷



「齊改革同發展，惠民生建未來」為此次行政長官市政報告的基調，其中「改革」二字尤爲引人注目，不僅反映了當局對目前本港形勢的認知，更彰顯其銳意革新的決心。然而，改革藍圖的成效取決於執行細節。本文旨在為公眾梳理思路，探討如何優化營商環境，吸引更多類型及規模的內地企業在港落戶，為香港經濟注入新動力。

硬需求與軟供給

需求與供給，這個最基本的經濟學原理是一切經濟活動的基礎。而「硬需求」與 「軟供給」則是在一國兩制的背景下的特殊產物，可以完美詮釋香港在扮演「超級聯系人」中所起到的作用。在全球產業格局正處於新一輪調整期的背景下，内地幾乎所有產業均希望往外拓展，探索海外機遇。根據麥肯錫的研究，當前部分龍頭中國企業在非本土市場的收入已經佔到了30%至40%，而這一比例在成熟的全球化企業中能達到80%。企業逐漸深化認知，「走出去」戰略是提升企業國際競爭實力的戰略性舉措。

香港各方面既能接軌國際市場，又與内地處於一國的體制下，這便是內地企業選擇香港做為它們出海第一關口的「硬需求」。此外，香港服務行業的軟實力極强。在基本法的背景下，擁有豐富離岸貿易和供應鏈管理的優質人才和網絡，包括生產鏈管理、出口信用風險管理、貿易融資、營銷、檢測認證、會計等專業服務，這便是香港能夠提供給内地企業的「軟供給」。兩者相輔相成，缺一不可。投資推廣署在2023年首九個月已協助逾300間海內外企業在港成立或擴充業務，其中接近四成的公司來自内地。

提高資助上限 力助企業尋找新的增長點

目前，針對外來企業落戶香港的資助計劃有許多，但平均每個資助計劃的最高資助額較低。筆者建議政府可考慮將重點行業（如創科、新型工業、綠色低碳等）的資助上限提高。資金發放可採取分階段制，根據企業發展進程和績效指標，逐步釋放資助，並建立完善的監察機制，確保資金使用得當。

同時，政府可以考慮前瞻性地拓展資助範疇，將支持延伸至低空經濟等新興產業，以吸引更多的内地企業來港設置區域總部。

文化與法規雙重考驗 諮詢服務不可小覷

中國企業的國際化征程並非一帆風順，相反，往往伴隨著諸多考驗。而這些考驗通常能分成两大類：一方面是源於不了解當地文化，另一方面是源於不熟悉當地法規。兩者都會對企業造成實積損失。目前，投資推廣署與香港貿易發展局會建立機制，加強對接，吸引內地企業到香港建立國際或區域總部，並為在港企業提供一站式多元專業諮詢服務。然而，現有官方服務體系在協助企業理解本地商業文化、構建公共關係等方面仍有提升空間。

筆者認為，要真正促進內地企業在港發展，僅依靠官方機構的支持是遠遠不足的。例如前段時間在網上沸沸揚揚的袁記雲餃招聘廣告涉「歧視香港人」事件，其中的一項「條件」特別令網民詫異，便是「廣東省新移民女工優先」，不少網友怒稱要「去平機會投訴」。類似影響企業形象的事件完全可以避免。市場亟需更多專業服務機構，尤其在公共傳播策略、整合營銷、危機公關等方面，以幫助内地企業理解香港本土商業文化，為不同行業、不同規模的內地企業提供針對性解決方案。同時這也意味著，熟悉兩地商業環境的複合型人才將發揮關鍵作用。

展望未來，筆者希望將來在市場上看到更多的内地企業在香港的領路人，利用好本港的「軟供給」，服務更多的企業，為本港經濟注入新的活力。

作者韋昊岷是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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