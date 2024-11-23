新思維｜香港音樂旅遊潛力大　跨界合作創商機

來稿作者：彭意婷



香港政府應發展音樂旅遊，把握產業發展新機遇。市場研究預測，全球音樂旅遊產業在2024年的估計價值為71.7億美元， 到2031年將達127.7億美元，年均增長率達8.6%。香港作為亞洲國際都會，憑藉獨特的地理位置和深厚的文化底蘊，絕對具備打造亞洲音樂旅遊樞紐的潛力。

香港近年在音樂旅遊方面已展現強勁實力。成功吸引Coldplay等國際巨星來港演出，帶動酒店、餐飲、零售等相關產業蓬勃發展。Clockenflap音樂節作為本地最具規模的戶外音樂及藝術節，多年來匯聚世界各地音樂人，已成為極具影響力的文化品牌。這些成功經驗證明，香港完全有能力舉辦國際級音樂盛事。

我們要善用啟德郵輪碼頭為香港音樂旅遊帶來的新機遇，觀察全球成功案例，邁阿密的ShipRocked和Groove Cruise等遊輪音樂節，每年吸引數以萬計的音樂愛好者參與，不僅帶動當地旅遊業發展，更創造可觀的經濟效益。新加坡的It's The Ship音樂節，成功將電子音樂與郵輪旅遊結合，打造出亞洲最具影響力的海上音樂節品牌，這些經驗都值得香港借鑑。

「海洋光譜號」十二月將重返香港，並以香港為母港，這是發展創新音樂旅遊產品的良機。香港可以維港醉人景色為背景，結合本地音樂人才，打造獨具特色的遊輪音樂節。旅遊業界可與郵輪公司合作，開發音樂主題航線，設計區域性音樂巡航路線，擴大市場規模。

然而，香港音樂旅遊的發展仍面臨挑戰。最突出的是場地不足問題，本地音樂人和樂隊常因租金昂貴而難覓表演空間。現行的公眾娛樂場所牌照審批制度過於繁瑣，永久牌照需時190個工作天，嚴重制約了音樂場地發展。同時，啟德郵輪碼頭的交通配套有待改善，影響旅客體驗。

要推動音樂旅遊健康發展，需要政府、旅遊業界和音樂產業攜手合作：

政府層面應簡化場地審批流程，降低營運門檻。設立專項基金支持創新音樂旅遊項目，提供稅務優惠鼓勵跨產業合作。同時，完善基礎設施，特別是優化郵輪碼頭交通網絡，提升整體服務水平。

旅遊業界可開發更多元化的音樂旅遊產品，首先是與本地音樂場地合作，推出深度音樂文化體驗團；與酒店業合作，引入音樂元素，舉辦小型音樂會；設計特色音樂主題路線，將音樂、美食與購物體驗相結合。善用數碼平台推廣，吸引年輕客群。

音樂產業方面，應積極與旅遊業界合作，提供優質表演內容。培育本地音樂人才，豐富音樂旅遊產品內容。同時，加強與國際音樂產業的聯繫，引進更多優質音樂資源。

在大灣區發展的背景下，香港更應把握機遇，開拓更廣闊市場。可與周邊城市合作，開發區域性音樂旅遊路線，建立完整的產業鏈。同時，善用「無處不旅遊」的理念，將音樂元素融入城市各個角落，設立更多街頭表演專區，讓本地音樂人展現才華、在特色街區規劃音樂步行徑，串連café、音樂店和文創空間，讓遊客處處感受香港的音樂魅力。

展望未來，音樂旅遊非常有潛力推動香港旅遊業的新發展。透過政府、業界和社會各界的共同努力，香港完全有能力在全球音樂旅遊市場中脫穎而出。這不僅能為香港帶來可觀的經濟效益，更能提升城市的文化軟實力，推動香港發展成為亞洲首屈一指的音樂旅遊目的地。

作者彭意婷是新思維副秘書長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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