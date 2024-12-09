帶﹒路共享｜「飛」一般的行政工作

來稿作者：陳惠怡



從接任這個崗位起，我一直沒有跟家人交代工作性質，只是輕描淡寫地提及我從事的是行政工作。在家人的印象中，我是做着坐在辦公室裡，擔任每天打電話和寫文件的文職工作。直到有一天，媽媽在電視新聞中看到我在非洲吉布提工作時攙扶白內障患者的畫面，我才認真地將工作內容向家人交代。

到項目國出差在我過去幾年的工作中佔了不少比重。每次基金會在新的國家開展項目，各個部門會組成先遣團隊，到該國鋪墊及協調項目前期準備工作。行政部就會籌劃設置辦公室、佈置駐地住宿、招聘海外員工、開立銀行戶口及在稅局或相關部門註冊等等。

在東帝汶出差看到手寫的機票讓我感到十分驚訝。（相片由作者提供）

每次出差，團隊都希望在有限時間裏完成更多工作事項以降低差旅成本，以致每次出差日程都排得密密麻麻。在人手有限情況下，各部門同事都會很有默契地互相補足，在物資貧乏且言語不通的國度每天「解鎖」新技能。在項目國，我除了行政工作，還參與項目和宣傳部工作，有時候會頂上成為平面設計師，甚至化身廚師、搬運工和技工。

基金會工作給了我不少難忘體驗。最深刻可算是塞內加爾項目開展前期，駐地住宿尚未完善，條件不允許我們經常乘三小時車程回到首都補給物資。當地菜市場衛生情況惡劣，過得到心理關口的只有青菜和雞蛋。我和另外兩位項目同事每天絞盡腦汁用一堆乾貨、罐頭和一包米製作三餐。乾腐竹腐皮、乾海帶、粉條、午餐肉製作的火鍋可算是一天中的亮點。沒有電飯煲，就用一個大碗隔水蒸米飯來製作蛋炒飯，儘管沒有條件加點蔥花，但也是滿足的一餐。

在塞內加爾與同事一同製作的火鍋。（相片由作者提供）

我在基金會工作中最大的體會是團隊精神帶動的力量，比如有一次在吉布提因為項目啟動時間非常緊迫，啟動儀式前一天整個團隊都在酒店工作至深夜。午夜時份當地合作部門發來一份文件需要由法文翻譯成中文，當時團隊中沒有能法中互譯的隊員。最後只可以先由一位同事將法文口譯成英文，另一位同事再將英文口譯成中文，而打字速度快的同事就將中文打成文件，幾經辛苦，一番流水式的操作終能完成任務，這些都是基金會工作的點滴。

基金會的工作有時候又會令我大開眼界，如果不是親眼所見，我是不會相信在2024年還有手寫的機票和登機證。又或者是一個國家唯一的國際機場，每天只有一趟來回的國際航班，從入口到值機櫃位到出入境檢查登機閘口僅僅幾十步距離。加入基金會工作已經四年多，每天工作仍然充滿新的挑戰。我相信未來的日子裏這個工作崗位依然會不斷鞭策我學習進步和成長。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者陳惠怡是共享基金會行政經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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