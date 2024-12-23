帶﹒路共享｜飛行之旅的苦與樂

來稿作者：王瑋彤



「您今年已飛行89次，261308公里，351小時……」這是我在飛機降落時所收到的航班數據軟件提示。在那熟悉的回家路上，驀然發現已經在基金會度過了四個寒暑。這些年來，我一直需要到不同的地方公幹，乘搭飛機的次數多不勝數，若不是手機訊息的提示，我實在無法記起，原來我在2024年度過了無數的旅途……

在這89次飛行當中，我頻繁地去了老撾、東帝汶、洪都拉斯、吉布提、柬埔寨及北京，主要職責是協調總幹事、理事會成員及基金會顧問調研新項目點的準備工作和出席國際交流會議。基金會的項目國已經擴展到亞洲、非洲及拉丁美洲的七個國家，包括：老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞、塞內加爾、東帝汶及洪都拉斯，除了致力開展消除白內障致盲項目外，更開展了登革熱防控及直接飲用水等項目。

前往洪都拉斯墨西哥轉機情況。（相片由作者提供）

在多次旅途當中，令我印象最難忘的莫過於是從香港到洪都拉斯的一次。當時的我跟隨六位退休紀律部隊警官義工從香港過境到深圳出發，途經墨西哥轉機。經過16小時的旅程，我們在當地晚上11時到達。由於墨西哥機場的行李領取程序需時，當我們提着十數個放滿物資的行李箱重新辦理托運手續後，就已經錯過了前往巴拿馬轉機到洪都拉斯的飛機。當刻的我亦不敢怠慢，馬上尋找下一班可以前往洪都拉斯的機票，可惜最快的航班已是兩天後。

與航空公司初步溝通後，他們建議我們先在機場等候補機位，可惜等了整整一個晚上也沒有，所以我們只能先在墨西哥待一天。接着，我便馬不停蹄安排交通及住宿讓各位前輩先行休息，同時要克服語言障礙，跟航空公司訂票部溝通了一個多小時，最後航空公司終於能為我們安排第二天凌晨出發到巴拿馬轉機到洪都拉斯的機票。

本以為事情稍有進展，暫可放下心頭大石的時候，卻記起洪都拉斯跟中國建交只有一年多，在香港沒有設立領事館，所以我們辦入境簽證的手續也會比較繁複，需要駐北京領事發批文才能讓我們入境洪都拉斯，但由於我們沒趕上原有的航班，入境日期也因而延誤了，所以入境批文也需要重新整理才可以登機和入境。幸好跟總領館經過多番溝通後，我們終於可以順利登機。經歷超過驚心動魄的一百小時後，我們終於抵達洪都拉斯。

雖然這一趟旅程非常波折，但我覺得這一切都是值得的，因為我不但親身見證了基金會與洪都拉斯衞生部簽署「登革熱防控項目」合作備忘錄，啟動首個中洪在醫療及公共衞生領域的合作項目，我們亦到訪了醫院視察當地的登革熱疫情情況，並為當地居民送上滅蚊燈等防蚊物資，為當地人民提供及時的支援，協助當地管控登革熱疫情。

基金會與洪都拉斯衞生部簽署「登革熱防控項目」合作備忘錄。（相片由作者提供）

作為中國成立的國際醫療人道救援組織，是次項目保障洪都拉斯人民的健康，為當地居民的福祉作出貢獻，從而充分體現中洪深厚友誼，中洪將攜手共建人類衞生健康共同體。洪都拉斯距離中國雖然很遠，但兩地人民的心卻因為我們的交流而逐漸走得更近。

一年快將完結，縱使今年的飛行次數是始料不及，當中的苦與樂亦非人人皆知，但我深信這些飛行經歷，亦逐步豐富着我的人生，飛行過程中雖然充滿疲倦、充滿未知、充滿挑戰，但我仍憧憬我未來的飛行旅程，能更有意義，繼續燃亮他人。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者王瑋彤是總幹事辦公室高級專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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