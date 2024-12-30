來稿｜2025年美國貿易政策新展望：物流業如何應對新挑戰

來稿作者：于承忠



隨著2025年新政府即將上任，美國貿易政策將迎來重大轉變。特朗普總統當選人重返白宮後，已經提出了一系列足以影響全球供應鏈的貿易政策提案，這些變化將為物流服務供應商帶來前所未有的挑戰與機遇。

根據最新消息，特朗普總統當選人計劃對中國進口商品徵收60%至100%的關稅，同時對其他國家的進口商品徵收10%至20%的關稅。這項政策特別針對中國、墨西哥和加拿大等主要貿易夥伴，旨在提振國內製造業並減少對外國供應商的依賴。專家預測，部分新政策可能最早於2025年年中開始實施。這些關稅政策的宣布已經引發了企業搶先進口的熱潮，許多公司正在加緊腳步，試圖在新政策生效前將貨物運入美國。路透社報導指出，這種提前進口策略可能導致美國海港業務量激增。

關稅政策的變化將直接影響運費的波動。預計在關稅政策實施前會出現一波進口高峰，但隨著成本上升，之後可能會出現貨運量下降的情況。物流服務供應商需要調整定價模式以維持競爭力。在合規要求方面，新的貿易政策將帶來更嚴格的海關清關程序，物流服務供應商需要提供更詳細的報告和文件，同時應對更嚴格的海關檢查，並避免因違規而導致的巨額罰款。

供應鏈預計將發生顯著變化，企業可能會尋求多元化採購來源，這將改變現有的航運路線。同時，由於企業可能會提前儲備商品，倉儲需求預計會增加。此外，由於部分企業可能將業務遷回本土，國內運輸需求也將上升。在這種情況下，物流服務供應商需要具備更強的靈活性，以適應市場的突然變化。

面對這些變化，物流服務供應商必須採取積極措施。加強供應鏈關係至關重要，與承運商、供應商和客戶保持密切合作，確保在市場波動期間維持穩定的運力，並尋找非受影響地區的供應商，以分散風險。同時，提升供應鏈可視性也變得越來越重要，投資實時數據追踪技術可以幫助預測延誤，優化路線，為客戶提供有價值的決策建議。

在關稅影響運費和運營成本的情況下，物流服務供應商需要調整定價和服務模式。與客戶保持透明溝通變得尤為重要，同時也要考慮提供新的服務，例如關稅規避策略諮詢和倉儲解決方案。技術升級是應對變革的關鍵，物流服務供應商應該評估現有物流軟件是否能滿足新的合規要求，確保系統能夠快速更新關稅表和執行自動化流程，並投資預測分析和高級報告工具。

有行內專家強調，物流服務供應商應該密切關注政策變化，加大對員工合規培訓的投入，並確保系統和流程能夠應對增加的合規負擔。提前投資於合適的工具和培訓可以幫助降低未來可能出現的高昂錯誤成本。同時，與物流軟件供應商保持緊密合作也很重要，確保系統能夠及時更新以反映新的關稅和監管要求。

展望2025年及以後，物流行業將繼續面臨轉型。自動化、人工智能和數據驅動決策將在物流服務供應商的運營中發揮越來越重要的作用。那些能夠擁抱這些技術進步並保持靈活性的企業將在市場中佔據領先地位。雖然眼前的貿易政策變化帶來諸多挑戰，但對於準備充分的物流服務供應商來說，這也是展示價值和擴大業務的機會。

在這個充滿不確定性的時期，靈活性、準備充分和技術創新將是成功的關鍵。隨著全球貿易格局的持續演變，物流行業的重要性只會與日俱增。那些能夠在這個充滿挑戰的環境中保持競爭力的企業，將有機會在未來的全球貿易中扮演更重要的角色。通過採取積極主動的措施，加強與各方的合作，物流服務供應商不僅能夠適應這些變化，還能在新的貿易環境中把握發展機遇，實現可持續增長。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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