帶﹒路共享｜與別不同的慈善味覺盛宴

來稿作者：林嘉慧



共享基金會作為港產的醫療人道援助組織，所走的一向是一條艱難的路，團隊不單親身赴笈遍及亞洲、非洲及拉丁美洲的項目國執行計劃，足跡所至之處更盡是香港人完全不熟悉的地方。基金會剛在去年十二月舉行的「共享高棉經典佳餚」慈善晚宴，便正正彰顯了基金會的獨特性，藉著晚宴呈現柬埔寨的文化，將香港與世界不同角落連繫上來。

作為可能是全港首個以柬埔寨佳餚，即高棉菜為主題的慈善晚宴，柬埔寨旅遊部部長及衞生部代表便專程由當地飛到香港，與外交部駐港公署副特派員李永勝和柬埔寨駐港總領事李素文一起出席支持。爲了令近300名中外企業高層及基金會支持者，享受到最經典的高棉美食與體驗柬埔寨特色文化，基金會的柬埔寨項目顧問、柬埔寨名廚盧雨明先生 (Luu Meng) 更帶同廚師團隊從金邊飛到香港，與香港瑰麗酒店合作，從酒會雞尾酒、主菜、甜品以及紀念品，為賓客一一呈現高棉飲食文化精萃。

基金會剛在去年12月舉行的「共享高棉經典佳餚」慈善晚宴。（相片由作者提供）

原來柬埔寨的貢布胡椒被譽為「胡椒之王」，辛辣中帶有濃郁花香，是許多高級餐廳指定選用的調味料，更已被歐盟列為保護性地理標示食物。在晚宴開始前，主廚Luu Meng便以這款國寶級的胡椒煉製而成的特色雞尾酒款待賓客。

不只國寶，當晚菜式更是Luu Meng走訪柬埔寨各地，向當地居民搜集瀕臨失傳的傳統菜餚配方。當晚打響頭炮的「皇家蟹肉粉絲」便是他向柬埔寨皇室主廚學習的一道名菜，而其後的「卡達田螺煮」靈感來自基金會在柬埔寨的第一個項目點——波羅勉省，而最後的甜品「貢布長胡椒焦糖布丁配上海鹽冰淇淋」則源於新項目點所在地——磅士卑省，盡顯巧思。

基金會理事高永文醫生更在晚宴前親自飛到柬埔寨，暫時化身為「為食局局長」，跟隨Luu Meng搜羅最新鮮的食材，並拍攝短片在晚宴上播放，讓嘉賓不只得到味蕾的享受，更添有如親臨金邊的體驗感，成爲晚宴的點睛之筆。

美酒配上佳餚更讓晚宴錦上添花。當晚款客的N28 霞多麗白葡萄酒由西鴿酒莊贊助，曾被國家主席習近平用於招待法國總統馬克龍，而另一款為西鴿酒莊N28赤霞珠紅酒，瓶身還印有共享基金會的標誌，由善心人贊助，均大受賓客好評。

十二月的晚宴乃是次慈善味覺盛宴的首部曲，踏入新一年的一月，感謝善心人贊助和偉成洋酒的支持，共享基金會還正舉行首次的網上紅酒義賣活動。農曆新年將至，如果你也希望一邊品嘗西鴿酒莊N28赤霞珠紅酒，一邊支持共享基金會，請立即登入偉成洋酒網店訂購。當中全數善款收益將不扣除成本捐贈予共享基金會，並用於各項醫療人道救援工作，包括消除白內障致盲、登革熱防控、直接飲用水，以及香港青年發展等。

作者林嘉慧是共享基金會籌募主管。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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