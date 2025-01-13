新思維｜巴塞表演賽無法進駐啟德的真正原因是甚麼？

來稿作者：黃俊瑯



啟德體育園作為香港最新落成的綜合體育設施，承載著本地體育發展與國際化的雙重使命。然而，近期有關西甲豪門巴塞隆拿擬於啟德體育園舉辦表演賽的申請被拒事件，不僅成為城中熱話，更引發公眾關注香港體育場館的管理制度。事件中，主辦方宏美集團與園方各執一詞，一方稱遭拒絕，另一方則以「未收到申請文件」作解釋。及後，主辦方更披露園方承認因「電腦技術問題」導致文件未能送達，令事件發展更添撲朔迷離。這宗風波揭露了啟德體育園在管理制度上的漏洞，而社會更應深思以下三大問題。

問題一：啟德體育園是否缺乏清晰的場地申請標準？

眾所周知，啟德體育園斥資400億港元興建，理應擁有完善的管理制度。然而，從是次事件可見，園方似乎未有一套公開、透明的場地申請準則。作為世界級體育設施，理應建立涵蓋申請流程、審批標準、時限要求等完整制度。目前園方的處理手法顯示其專業管理水平極待提升，尤其是對如此重要體育設施。

事實上，宏美集團早在去年10月已開始與園方接觸，並於12月提交所需文件。然而園方最終以行政技術問題作推搪，這做法不僅難以服眾，更令人擔憂日後會否重蹈覆轍，影響香港吸引國際賽事的能力。

問題二：拒絕巴塞表演賽是否牽涉人為因素，還是相關球隊不符合香港城市標準？

巴塞隆拿作為全球頂級足球俱樂部之一，其來港表演賽無疑具有重大吸引力。坊間盛傳，英超勁旅利物浦同期有意來港，可能與巴塞檔期相撞。這種情況下，園方需要一套客觀公平的評估機制來處理場地分配問題。然而，從現時的情況看來，園方似乎並未建立起相關準則，容易令人質疑當中存在某種主觀傾向。

更令人費解的是，園方從未就拒絕申請的具體原因作出清晰解釋。若主辦方確實不符合要求，園方大可直接指出，何需以技術問題作託辭？這種模稜兩可的態度，不僅損害園方公信力，更可能打擊國際體育機構來港舉辦活動的意欲。

問題三：未來是否應建立公開透明的場地申請制度與溝通渠道？

本次事件暴露了啟德體育園在行政管理和對外溝通方面的不足。園方必須儘快完善三個方面：首先，建立多元化的申請平台，避免單一渠道可能帶來的技術風險；其次，成立專業評審團隊，確保決策過程公平公正；最後，設立有效的申訴機制，讓申請方在被拒後有據理力爭的機會。

對於國際級賽事，園方更應採取靈活變通的態度。畢竟，能夠吸引世界級球隊來港表演，本身就是對香港體育發展和城市形象的重大提升。若因行政程序僵化而錯失良機，實在令人惋惜。作為香港體育發展的重要基建，啟德體育園必須以此為鑑，建立起專業、透明的管理制度。唯有如此，才能確保這座耗資巨大的公共設施不負公帑，真正為香港體育發展和城市國際化作出貢獻。

作者黃俊瑯是新思維副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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