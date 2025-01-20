帶﹒路共享｜深入沙漠開展項目的挑戰

來稿作者：沙雅晴



位於西非、與大西洋毗鄰的毛里塔尼亞，約9成土地屬撒哈拉沙漠地帶。從首都努瓦克肖特出發，前往位於南部的基法市，需要9個小時車程。考察的路途雖然遙遠，但道路尚算平坦。望著車窗外遼闊的沙漠，腦海浮現團隊在這裡開展白內障項目的片段。

我們在基法市的市場走了一圈，了解當地的生活方式。（相片由作者提供）

自2023年9月起，共享基金會在首都努瓦克肖特開展「消除白內障致盲項目」，我幾乎全程參與其中。慢慢地，也開始認識了這個曾經感到陌生的國家。病人每次把手放在心上、以阿拉伯語和法語表達謝意，這個簡單的動作將我們之間的距離拉近。基金會的當地同事還不時邀請我們，一同參與齋月期間的「開齋飯」盛宴、試穿傳統服裝，和參加當地婚禮等慶祝活動，讓我學會了欣賞當地在融合阿拉伯和北非文化影響下，所擁有的豐富文化內涵。

基金會的「消除白內障致盲項目」首階段工作在去年12月結束，有賴黑龍江省7支醫療隊的全力支持丶40多位志願者的合作、當地及香港同事的一同努力，我們三次搬遷項目點，為當地的病人提供超過8千次檢查、超過1,900宗免費手術。

患者正在等待基法醫院的眼科服務。（相片由作者提供）

在首都充實地工作了一年半，下一步我們將考慮遷移到其他城市，為更多的病人帶來重見光明的希望。上月中，我便與同事們兩度遠離首都，到另一大城市基法市考察，探討在當地開展項目的可行性。

考察期間，我們發現毛里塔尼亞大部分的城市發展工作都集中在首都，而基法市的發展情況相對較為落後，只有一間三級醫院、一間康健中心、幾間旅館，以及一些餐廳和商店。我們受到基法市政府和衞生部門熱情的接待，也了解到當地對眼科服務有強烈的需求。然而，礙於當地的炎夏氣溫能超過攝氏50度，即使要開展項目，也可能需在2025年的7至8月過後。

首都努瓦克肖特項目的最後一位手術病人。（相片由作者提供）

工作以外，我們也在當地的餐廳品嚐了簡單的菜餚，如捲餅和炸薯條，並參觀了當地的市場，那裡主要出售薯仔、洋蔥、米、粗麵粉和一些肉類。當地同事解釋，由於當地與首都存在貧富懸殊，因此食材、品質和儲存條件存在一定的差異；飲食方面也相對地簡單。

交通也是一項重大挑戰：基法市與首都只有每週一班的來往航班，兩次的考察我們都必須清晨出發，乘坐9小時的車程到基法考察。其中一次回程時，我們剛好碰上有航班的日子，開展了新的飛行體驗！我們發現基法市的機場是一棟小的建築，僅設有候機室和數個海關檢查櫃台，登機證也是人手寫的，登機前更要先走過一片沙地。

共享基金會「消除白內障致盲項目」在首都努瓦克肖特的閉幕典禮。（相片由作者提供）

一小時的飛行時間，終於回到了首都努瓦克肖特。在這裡工作的日子，我對各個單位的幫忙都心存感激，也為項目成功幫助的人數感到驕傲。我期望未來我們的工作可擴展至更多有需要的人群，為遠離首都的病人帶來希望。

作者沙雅晴是共享基金會高級項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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