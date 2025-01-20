楊莉珊｜「三願景五堅持」鼓舞人心　香港守正創新抓發展

中央政府駐港聯絡辦2025年新春招待會氣氛熱烈，會上李家超特首和中聯辦主任鄭雁雄的致辭總結龍年、展望蛇年，「三願景五堅持」鼓舞人心，市民更加清楚香港的努力成果，以及未來的發展潛力，「一國兩制」生命力愈發彰顯。



李家超以靈蛇蛻變、機智、堅韌的特質生動作喻，遵循習近平主席重要講話的精神指引，鼓舞廣大市民、團結社會各界，在新一年集中精力謀發展，守正創新、改革求變、奮發有為，向世界展現「一國兩制」的蓬勃生機。李家超指出，第一，香港將有如靈蛇蛻變，吐故納新。發揮獨特優勢、強化內聯外通；弘揚核心價值、促進包容和諧。第二，香港將宛若靈蛇機智，把握機遇。特區政府將團結帶領社會各界銳意改革，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。第三，香港將猶如靈蛇堅韌，遇強愈強。在世界百年未有之大變局加速演進下，特區政府將繼續在創新創造中推動香港由治及興。

鄭雁雄提出了「五個堅持」，同樣深刻準確闡釋習近平主席重要講話的精神，從根本制度、發展與安全、未來變局、內外形勢、內在意識等五個維度，高度概括香港當前推動新發展的必由之路。「五個堅持」包括，需要堅持「一國兩制」、發揮制度優勢；需要我們堅持統籌「兩個高」、實現又穩又好；需要我們堅持守正創新、推動以變應變；需要我們堅持內聯外通、堅定融入大局；需要我們堅持擔當作為、勠力攻堅克難。

香港在龍年取得的成績令人振奮。成功完成基本法第二十三條本地立法，進一步鞏固了維護國家安全的法律框架，為香港的經濟發展和民生改善提供了有力保障。重新成為全球最自由經濟體和國際金融中心，顯示了香港在全球經濟中的重要地位。各項指標保持世界第一，表明香港仍然是全球最具吸引力的創業和工作地點之一。有中央大力支持和祖國最大靠山，香港各界齊心協力、砥礪前行，集中精力促改革謀發展，一定能夠再創新時代香港輝煌。

香港正處於一個關鍵的變革期，面臨著前所未有的機遇和挑戰。國際形勢的深刻變化使得香港必須審時度勢，積極作為。香港的工商界、專業服務界以及廣大市民都應該抓住這些機遇，共同努力，為香港的發展注入新的動力。香港在面對內外環境變化時，需要識變、應變、求變。特區政府團結帶領社會各界銳意改革，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，鞏固傳統優勢產業同時，探索新產業和新業態。特區政府推動的各項計劃，如建設大宗商品交易生態圈、構建國際黃金交易中心、推動高增值海運服務業發展以及深港科技創新合作區和北部都會區的發展，這些都展示了香港在「一國兩制」框架下，通過高水準開放建設來順應時代變化的努力。

習近平主席深刻指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，「一國兩制」實踐也進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。香港和澳門在「一國兩制」框架下，肩負著推動強國建設和民族復興的重要使命。

香港和澳門需要不斷創新，積極應對變化，抓住發展機遇。在發展經濟、提升文化軟實力、吸引人才等方面，港澳有著巨大的潛力和優勢。通過持續的努力和積極的應對挑戰，港澳一定能夠成就更好的未來，成為全球範圍內的重要城市和交流平臺。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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