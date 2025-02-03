帶﹒路共享｜衝出洪都拉斯　探索中國醫療人文之旅

來稿作者：馬瑞晞（Marissa Celenia Rivera Torres）



「馬瑞晞」是我在香港的同事為我取的中文名字。我在去年6月加入共享基金會成為洪都拉斯海外項目專員，協助基金會在當地執行「登革熱防控項目」。在疫情緩和後，我與洪國衞生部官員在今年一月初赴內地和香港進行醫療系統和文化交流，了解不同的醫療制度及就疾病防控等領域上向內地和香港有關當局取經。這不但是洪國衞生部官員首次到訪中國，更是我們首次踏足亞洲，所以大家都感到非常期待。

從洪都拉斯出發，我們要在荷蘭及巴拿馬轉機才可到達香港，歷時數十小時，深深感受到總部同事從香港到洪國的路途遙遠。香港的行程豐富，我們先後參觀了香港中文大學醫院、中大公共衞生及基層醫療學院、衞生署衞生防護中心等，對香港醫療體系的架構、運作及其先進技術有了更深入的理解，尤其難忘的是香港在病毒申報和監測系統井然有序，展示了他們在保障公共衞生安全和疫情防控方面的策略。在消防及救護學院的參觀，前線醫護人員的高強度訓練和定期演練讓我們大開眼界，也明白到應急準備在醫療系統中的關鍵作用。

到中文大學醫院參觀了解香港私立醫院醫療體系。（相片由作者提供）

除了醫療系統的參觀外，我們一行七人乘坐了山頂纜車到山頂觀看維港景色、到鯉魚門吃海鮮，也品嚐了不同的中菜、街頭小食等，讓我們樂而忘返。

在港逗留數天後，我們乘坐三小時的飛機到北京。踏足北京的第一刻，我們便被它獨特的氣氛所吸引，因為整座城市是歷史與現代科技完美地交融。我們到訪世界聞名的萬里長城、中國文化瑰寶故宮等，也參訪中國疾病預防控制中心、不同醫療設施學習，最令我印象深刻的是中西醫術合壁的效果。也讓我想起，其實洪都拉斯也有豐富的藥用植物資源，其對我國來說這是一個非常值得學習的做法。

此外，中國的醫療保障不僅減輕人民就醫負擔，也讓大眾可享受到高質素的醫療服務。相比之下，洪都拉斯在醫療資源主要依然國際援助，時常因資金不穩定而影響醫療服務的質量和可及性，部分偏遠地區更缺乏基本的全科醫生，對醫療及公共衞生整體發展造成很大挑戰。

此次旅程讓我深刻反思醫療體系的穩定與健全，對國家發展和人民福祉的重要性。這不僅僅是治療疾病的保障，更是疾病預防的必要措施。我認為增強人民的衞生意識和疾病預防觀念，應成為我們未來醫療衞生工作的重點之一。同行的衞生部官員也表示在這次交流中獲益良多，希望能將所學應用於洪都拉斯的改革中。我們在北京也與洪都拉斯駐華大使薩爾瓦多·蒙卡達爵士會面，商討了中國的醫療體系值得借鑒之處。

在行程的尾聲，我因為病倒了而有機會親身體驗了當地的醫療服務。儘管我們的語言不通，但醫護人員對我熱情的關懷和無微不至的照顧，讓我真切感受到「民心相通」的意義。這次寶貴的經歷成為我不斷努力工作的動力，持續激勵我為醫療事業貢獻力量，也期望我的國家可以發展完善的醫療系統，為人民提供高質量的醫療服務。

作者馬瑞晞是共享基金會海外項目專員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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