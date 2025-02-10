帶﹒路共享｜培育人道救援人才　共享可持續未來

來稿作者：陳建紅



在這個瞬息萬變的時代，善心與行動的結合顯得格外珍貴。自2018年成立以來，共享基金會一直秉持著信念：從香港出發，將中國人的善心、醫療技術等帶到「一帶一路」國家。這六年來，團隊日益壯大，在不同的國度播下未來希望的種子。

加入基金會前，我雖然已有參與義工的經驗，但真正深入這份工作，才體會到背後每一個項目運行的艱辛與心血。去年我有幸隨工作團隊，親身前往柬埔寨和東帝汶，目睹每一位同事所做的無數準備，確保每一項工作能夠順利進行。整個過程中，我體會到我們不僅是在傳遞物資，更是在傳遞愛與希望。於我而言，這不只是單純的工作出差，而是一場心靈的洗禮，我更希望能將這有意義的體驗傳揚出去，讓未來更多人參與和延續，讓善心在更廣泛的地方發芽。

為此，我們致力於提供人道救援的參與平台，讓更多的青年和義工團隊能夠接觸這項意義非凡的工作。上周一是蛇年的首個工作日，象徵著新的開始，我們在香港總部舉辦了為期三天的青年大使培訓活動。活動吸引了許多充滿熱情的年輕人，他們皆表示獲益良多，容我在以下分享其中兩位同學的一些感想。

來自英皇書院的許嘉誠同學提到，在短短幾天的活動中，親身體驗了與不同人員討論和溝通所需的技巧和合作，也有幸和自己能跟有近似理念的人交流。在聽過我們的分享後，他深刻意識到，生活在相對富裕的環境中，應該更珍惜身邊的一切，並將這份感恩轉化為行動，幫助那些需要援助的人。

「人人為我，我為人人」則是拔萃女書院的鍾郗芠同學的信念，表達了作為青年大使的責任感。她希望在校內推廣基金會的使命，亦希望透過與同學們舉辦各類籌款活動，支持人道救援的工作。宣揚助人為樂的精神，報答社會之餘，亦可傳播正確健康的資訊，提升大眾的防護病患意識。

每一項看似微不足道的分享，其實都是傳遞愛與希望的媒介，能夠影響無數人。基金會的「青年大使計劃」旨透過系統性的培訓和跨國實踐，培育具有國際視野和社會責任感的人道救援人才，成為推動可持續發展的重要力量。

生活在資源較豐富的地方，我們可能難以想像，乾淨的飲用水和健康的生活條件在某些國家是多麼珍貴。我們的工作，正是希望能在這些地方提供幫助，讓更多人享受到基本的生活條件。基金會的故事不僅僅是關於人道救援，更是關於如何用心連結彼此，將愛與希望傳遞到每一個角落。

在新的一年裡，我們將繼續努力不懈，推動「小而美」的民心相通海外項目。我們希望這份愛能夠薪火相傳，讓更多的人能夠加入我們的行列，為社會出一份力。正如《荀子·勸學》所說：「不積跬步，無以至千里。」每一個小小的善行，都是改變世界的一部分。

作者陳建紅是共享基金會人力資源總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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