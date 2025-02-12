來稿｜滅赤討論嚴重失焦　兩蚊搭車優惠成箭靶非社會之福

來稿作者：林家茵



本港財赤嚴重，政府開源乏力下，財政司司長陳茂波坦言主力要靠節流來改善公共財政。社會要檢視如何縮減政府開支，理應著眼佔比最大的部分，例如每年逾1500億元的公務員薪酬、耗資數千億元的人工島等項目。但近期社會談論最多的，卻是每年僅涉數十億元的兩蚊乘車優惠計劃。多個政黨打倒昨日的我，忘卻計劃的多個好處，將之列為「頭號打擊對象」，甚至想拖公共交通營辦商落水幫補優惠，導致整個滅赤討論嚴重失焦，更令60至64歲人士被標籤成浪費資源一群，造成對立面，實非社會之福。

兩蚊乘車優惠是政府透過公共交通營辦商提供的交通津貼，上年度涉款約40億元，本年度料增至60億元，對比政府每年達7760多億元的總開支（24/25年度預算），其實可以說是微不足道。隨著人口老化，受惠人士越多，這並非今日才知道的事，但近數月卻成為重點討論話題，交通營辦商及60至64歲人士更無辜成為箭靶。首先要明白，某程度上這項優惠是一種社會福利，由始至終都是政府主導，屬被動角色的營辦商，本身早已履行社會責任，自願提供65歲以上長者等人士的乘車半價優惠。

除了有物業及租賃業務的港鐵外，在疫情前後多數交通營辦商一直在艱苦經營，主要靠車費收入的巴士和小巴公司尤甚。但早前財爺陳茂波表示，在檢討兩蚊乘車優惠計劃時，交通營辦商「自行」提供優惠是其中一個考慮，而工聯會亦建議巴士公司將長者票價優惠適用年齡下降至60歲，以配合政府。筆者認為，這要求等同變相要商業機構用營運收入來補貼公帑開支，承受政策思慮不周的苦果，完全是本末倒置。若然陳茂波真的向交通營辦商施壓，那麼政府日後如想鼓勵更多市民入場睇戲、留港食飯來帶旺市道，是否也可要求院商以至食肆配合，特意為60歲至64歲人士提供各種優惠？這個安排明顯說不過去，亦會做成極壞先例。

至於60至64歲人士方面，這群人當中有不少仍然是上班一族，其實未有兩蚊乘車優惠前，本身已享有上限400元的每月交通費用補貼。2020年初時任特首林鄭月娥為安撫民心，提議將兩蚊乘車優惠門檻降至60歲，一些剛在區選失利的政黨，為爭取較年長選民支持，當時舉腳贊成；其後有傳政府想「縮沙」，有政黨更表示憤怒兼遺憾。最終2022年林鄭任期完結前數月正式落實，由始至終，這也不是60至64歲人士主動爭取回來的優惠。

直至在後疫情年代，陳茂波判斷失誤，無預計過賣地收入會暴跌，令財赤一發不可收拾，才挑出兩蚊乘車優惠計劃來開刀，政黨也紛紛附和，炒熱議題。不要忘記，此計劃源於2011年，由構思到擴大規模，再到收緊使用規則，橫跨10多年，經歷四屆政府，這一切都是時勢使然，營辦商不應成為代罪羔羊，長者們更不應被視為財赤元兇之一。這項本來被視為「德政」的優惠，在大家應集體想方設法滅赤時，造成社會年齡層分化，實屬不幸。

筆者認為，政府有責任令市民知道，取消60至64歲長者乘車優惠對滅赤幫助極微，比起兩蚊乘車優惠計劃，本港著實有更多值得討論的滅赤選項。佔政府經營開支超過四分之一的公務員薪酬，是否有空間凍薪或減薪是其一；被指屬「大白象」工程的交椅洲人工島項目，應否果斷地無限期擱置是其二；削減多少部門開支才合理、應否將架床疊屋的政府架構重組是其三，這些全都是社會需要花時間認真檢視及詳細研究的，也是政黨們應拋出更多真知灼見的重要事項。

財政預算案將於本月26日發表，無論如何，政府在決定削減任何社會福利前，必須先做好本身的開支控制。例如當局大可宣布會善用科技，淘汰沿用多年的舊系統或費時失事的做法，提升各部門的效率，又或是即時取消大批高薪的首長級編外職位，兼由高官及議員們帶頭減薪。這樣才能顯示政府滅赤決心，要求市民共度時艱時也更有說服力。

作者林家茵是地產代理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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