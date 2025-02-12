陳月明｜北都發展豈能騙案先行？

電詐騙案成為近期社會關注的焦點問題，但令人意想不到的是，北部都會區的發展計劃，意然也成為不法犯罪集團用以行騙的工具，相關的問題應引起政府部門關注。北都發展尚未全面啟動，豈能讓騙案先行？騙徒之所以有漏空可鑽，最主要的原因，在於有關北都發展的社會宣傳仍有不足，本地及內地居民對北都發展計劃的認知，都有待提高，政府應研究如何加強與大灣區內地各市合作，強化宣傳，做好信息管理，打擊借北都計劃進行欺詐的犯罪行為。

近日，有新界區的村民表示，發現有不明身份人士，假冒政府工作人員，在新界地區的山林插旗，上面寫有「香港北部都會新區土石方工程項目」字樣，令當區居民感到疑惑和不安。同時，在部分內地網絡社交媒體上，亦見到一些聲稱為香港北部都會區工程招商、招工的廣告信息中，出現同樣的旗幟，令人感到疑惑。

村民向政府部門查詢，得知政府並沒有插旗的行為，而且，出現旗幟的相關地域當時還沒獲政府公佈土地用途建議，懷疑與騙案有關。

北部都會區建設是香港未來二、三十年最重要的發展項目，涉及龐大資源，需集中政府及社會力量，共同推進。去年11月29日，特區政府舉辦「企業參與北部都會區發展簽署儀式」，吸引近百家企業的負責人參與簽署，大幅度提升社會對北部都會區發展的關注度，讓北都發展計劃成為街談巷議的焦點議題。

然而，在社會廣泛關注北都發展的同時，政府有關北都發展宣傳的力度仍嫌不足，不少市民對北都發展只有概念性的模糊認知，只知道有北都發展計劃，至於細節詳情，則不甚了了。甚至不少居住在新界北地區的居民，也不知道自己居住的地域，是否屬於北都的發展區範圍，也不知道現時生活的社區，將來會有怎樣的發展。

北都也是大灣區的重要發展項目，也有不少內地居民關注北都發展進程，希望有機會參與其中，但礙於兩地信息存在一定的落差，內地平台有關北都的搜尋結果不一定優先出現北都的官方網頁以及政府官方資訊。關注北都發展的內地居民，對這項發展計劃也所知不詳，更因缺乏獲取正確信息的可靠渠道，容易被一些相關的虛假資訊所誤導。

這種狀況令一小部分騙徒和非法犯罪集團有機可趁，他們利用有不少本港及內地居民，渴望能參與北都計劃，分享發展利益的心理，編造虛假信息，在網絡上傳播，借機行騙。

北都發展豈能容忍工程未動，騙案先行？政府當局須重視這些情況，加強與大灣區內地城市合作，聯手打擊涉及北都的詐騙犯罪行為。除此之外，也須研究加強有關北都發展的有效宣傳，與內地相關單位以及平台公司進一步溝通，例如考慮將北部都會區網頁置頂為搜尋結果，不能讓騙案損毀北都計劃的聲譽，對即將展開的北都建設工程，產生負面的影響。

一方面，要讓本港及內地的民眾，對北都發展有更清晰的認知，充分調動起社會共同參與北都發展的積極性，凝聚起力量。另一方面，則須加強粵港澳地區居民的防騙意識，及時向社會公布騙徒所使用的各類詐騙手法，讓民眾有辨識真偽信息的能力，防止受騙上當。

鑑於內地居民對香港政府發展資訊的途徑、方式的認知有限，特區政府應加強與大灣區內地各市合作，做好信息管理，打擊發放和散布有關北都發展的虛假信息的行為。

作者陳月明是立法會（選舉委員會）議員、北區區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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