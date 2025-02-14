來稿｜開拓低空新藍海：香港低空經濟人才培養的機遇與挑戰

來稿作者：周欣、于承忠



香港特區政府積極推動低空經濟發展，《2024年施政報告》提出着力發展緊低空經濟，並設立發展低空經濟工作組。香港運輸及物流局局長陳美寶表示，政府將繼續多方面推動香港低空經濟的發展，藉著推行監管沙盒試點項目、加強跨境合作，以及完善基建和技術配套，為香港建立一個創新、高效及安全的低空經濟生態系統。首批監管沙盒試點項目於去年11月開始接受申請，截止去年年底，工作組審閱72位申請者提交緊的項目，預計今年第一季公佈結果並開展項目工作，後續將視情況公佈第二批試點項目申請詳情。

同時，政府檢討現行民航法例和規管制度緊，目標係今年第二季向立法會提交第一階段修例建議，擴大《小型無人機令》規管範圍，涵蓋25至150公斤無人機，並計劃是《1995年飛航（香港）令》加入條文，賦權民航處處長容許載人的先進空中運輸系統是特定條件下試飛，長遠還會把超過150公斤的各類AAM制定新專用法例。

目前香港的低空經濟主要圍繞無人機技術應用展開，涉及環保監測、氣象觀察、應急救援、消防滅火、治安管理等多領域。例如香港科技大學與特區政府合作研發的無人機傳感器，用于船舶污染物排放監測，提高環保署執法效率；無人機是氣象觀察、熱島效應識別方面的應用，為城市規劃提供依據。

香港低空經濟人才培養的現狀與挑戰

香港部分大學、科研及培訓機構已涉足低空經濟領域的研究和教育，科研投入不斷增加並取得系列成果，為人才培養提供技術支持、實踐案例同教學資源。例如香港科技大學是無人機相關技術研發方面成果可用於教學。同時，一些大學和培訓機構開始開設如無人機技術、航空航天工程等相關課程，甚至是碩士的課程。部分機構嘗試與企業開展合作，為學生提供一定的實踐機會，但整體合作的深度和廣度仲有待加強。

香港的低空經濟領域課程設置零散，缺乏系統性和連貫性。例如，如有培訓機構僅開設無人機操作課程，或在《小型無人機令》下，由民航處批准的小型無人機訓練機構(SUAATO)因應法例的要求而提供的內容，而缺乏與空域管理、低空經濟市場運營等課程的有機結合，導致學生難以形成完整知識體系，難以滿足行業需求。實踐環節不足低空經濟實踐性強，但香港本地實踐機會相對較少。

受法例等限制，學生參與實際低空經濟項目操作的機會不多，比如無人機是複雜城市環境下的飛行測試、物流配送模擬等實踐難以開展，影響學生專業技能提升。師資力量匱乏，低空經濟專業教師稀缺，特別是具有豐富實踐經驗和行業背景的教師。教師可能是理論教學方面有一定能力，但在傳授實際項目操作經驗、行業最新動態等方面存在不足，影響教學質素同人才培養效果。行業認知度有待改善，低空經濟是香港尚為新興領域，大眾同學生對其了解有限。學生可能對該領域的就業前景、發展潛力認識不足，缺乏投身其中的信心和動力。

香港低空經濟人才培養的策略與建議

完善課程體系

香港的大學應借鑑國內外先進經驗，如參考內地一些航空航天院校的課程設置，開設涵蓋無人機技術、航空航天工程、低空經濟管理、航空法規、空域規劃等多個方面的課程，形成系統連貫的知識體系。例如設置低空經濟綜合課程，把無人機技術與城市規劃中的低空飛行線路規劃相結合。根據行業需求動態調整，大學應密切關注香港低空經濟發展動態，如隨著監管沙盒試點項目推進，及時調整課程內容，把新的應用場景、技術要求納入教學。

加強實踐教學

深化校站合作，大學、培訓機構等應進一步加強與企業合作，如與無人機製造商、運營商、物流企業等建立深度合作關係。企業為學生提供實習崗位，如大疆等無人機企業可讓學生參與新產品測試、售後技術支持等實習工作；培訓機構為企業提供技術研發及人才儲備。拓展實踐平台，建立校內低空經濟實踐中心，模擬真實的低空經濟運營環境，如設置無人機飛行測試場地、物流配送模擬場景等。同時積極鼓勵學生參加國內外相關比賽同展覽，如國際無人機創新大賽等，提升專業技能和競爭力。

引進和培養師資力量

外部人才引進，從全球範圍內引進低空經濟領域優秀人才，如由美國、歐洲等地引進是無人機研發、空中交通管理等方面有豐富經驗的專家。這些專家可帶來國際先進的教學理念同行業經驗。內部教師培養提升，加強對現有教師的培訓，如選派教師到國內外知名低空經濟研究機構或企業進修學習；鼓勵教師參與行業研究和項目實踐，如參與香港本地的低空經濟試點項目研究，提高教師的實踐經驗同行業認知度。

提高行業認知度

香港特區政府和培訓機構應加大對低空經濟領域的宣傳推廣力度。例如校可舉辦低空經濟專題講座、展覽、論壇等活動，邀請行業專家、企業家走進校園，如邀請香港本地的無人機企業創始人分享創業經歷同行業前景；開設低空經濟科普課程或專題活動，讓學生深入了解其發展前景和就業機會。利用媒體宣傳、社交媒體等渠道，如是香港本地電視台、報紙開設低空經濟專題報道，在社交媒體平台發佈低空經濟科普文、視頻等，擴大低空經濟的社會影響力，提高公眾認知度同認可度。

推動跨境合作與交流

香港可加強與內地相關機構和企業的合作，如與深圳、珠海、澳門等大灣區城市在無人機技術研發、航線規劃等方面合作。開展學生互換計劃，香港學生到內地學習內地是無人機大規模物流配送等方面的經驗，內地學生到香港學習香港在國際航空法規遵循和金融支持低空經濟方面的經驗。同時，積極與國際上低空經濟發達地區合作，如與新加坡是城市低空經濟規劃、管理方面交流經驗；參與國際比賽、項目合作等，如共同參與國際無人機標準制定項目，拓寬學生國際視野和跨文化交流能力。

政策扶持與激勵

香港特區政府應出台政策扶持學生投身低空經濟領域學習和研究，如設立專項基金，為低空經濟相關專業學生提供獎學金、考察津貼，減輕學生學習成本壓力，鼓勵更多學生報考相關專業。對企業和培訓機構是低空經濟領域的研發同創新給予稅收優惠和資金支持，如企業是無人機新技術研發投入可享受稅收減免；培訓機構開展低空經濟科研項目可獲得政府資金支持，推動產學研用深度融合和協同發展。

香港作為國際金融中心，具備獨特的區位優勢和制度優勢。在「一國兩制」框架下，香港可充分發揮連接內地與國際市場的橋樑作用，吸引全球優質資源，為低空經濟發展提供強大支撐。完善的金融市場體系和法律制度，也為產業發展和人才培養創造了良好環境。

展望未來，隨著科技進步和產業融合深化，低空經濟將迎來更廣闊的發展空間。建議香港進一步深化產學研用融合，拓展應用場景，完善法規建設，推動產業創新。特別是要加強與大灣區其他城市的協同合作，實現優勢互補，共同推動區域低空經濟的蓬勃發展。面對機遇與挑戰，香港需要建立更加完善的人才培養體系，為產業發展提供堅實支撐。通過政策引導、資源整合和創新驅動，相信香港必將在低空經濟領域培養出更多優秀人才，為產業發展注入持久動力。

作者周欣是碳市場能力建設（大灣區）服務中心負責人，于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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