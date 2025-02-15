新思維｜修例削弱海港監察　行會密室決策難防弊

來稿作者：彭意婷



維多利亞港不僅是香港最珍貴的天然資產，更是法例明確保護的公眾資產。1996年通過的《保護海港條例》，確立了維港的法律地位。2004年，終審法院就「凌駕性公眾需要」訂立三項客觀準則：「有迫切性、具充分理由及有即時需要」、「沒有其他切實可行的選擇」及「對海港造成的損害減至最少」。這個機制確立了以公眾利益為本的決策標準，為填海申請提供了客觀的評估基礎。

新提出的《2024年保護海港(修訂)條例草案》有兩項核心改動：第一是將大型填海工程的審批權轉交行政會議；第二是取消非大型填海項目需要符合「凌駕性公眾需要」的要求。這兩項改動都涉及重大公眾利益，需要審慎處理。

對於大型填海工程，修例後改由行政會議審批，這個改動存在嚴重問題。

行政會議本質上是一個諮詢架構，由官員和受委任人士組成，缺乏直接的民意基礎。其討論內容又受保密制度規管，市民將無從得知具體的決策考慮。在缺乏透明度的情況下，公眾無法監察他們如何平衡發展與保育，如何評估「凌駕性公眾需要」。

雖然市民仍可提出司法覆核，但這只是一個確保當局有否依足程序的被動式行政檢查。在欠缺公眾知情權和參與機會的情況下，即使保留司法覆核的權利，公眾也難以掌握足夠資訊去判斷是否需要提出覆核。

至於非大型填海項目，取消「凌駕性公眾需要」的要求，改為僅依循一般諮詢程序，不但削弱了保護海港的重要性，更降低了公眾參與的力度。政府雖然期望提升行政效率，開放更多海濱空間讓市民享用，但提高效率不應以削弱監察為代價。如果缺乏與民間社會的有效聯繫，即使有再完善的機制，也只會造成政府與公眾之間的疏離。

維港是全體市民的共同資產，香港廣大市民才應該是決定「迫切性的公共需要」的重要持份者。為此，建議政府考慮三點完善草案：一、設立具約束力的公眾諮詢機制，確保每個填海項目都有充分的公眾參與空間；二、設立由專業人士組成的獨立諮詢委員會，負責審視填海申請和諮詢程序的完整性；三、訂立更清晰的審批準則和程序指引，確保決策過程具透明度和問責性。

保護維港不僅是發展規劃的議題，更關乎制度設計和管治效能。市民對制度的信心，來自制度本身是否完整和公平。期望政府能認真考慮各界意見，完善修例內容，建立一個更具公信力的決策機制。

作者彭意婷是新思維副秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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