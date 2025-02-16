來稿｜擴展「一簽多行」　為香港零售業破局

來稿作者：徐毅興



蛇年新春剛剛過去，香港旅遊業交出不俗成績，一連八日的內地長假期中，整體訪港旅客共約140萬人次，酒店入住率亦達到九成，相信市面上都能感受到香港人氣暢旺的節日氣氛。但另一組數據仍響起警號，2024年12月的零售業總銷貨價值按年跌近一成，已經連跌10個月，顯示市道未必如表面繁華，人氣也並未完全轉化爲財氣。因此需繼續為旅遊零售業尋找生財之道，例如將「一簽多行」放寬至京滬等遠途高消費力城市，帶動更多高淨值旅客來港。

去年全年訪港旅客數字達4,500萬人次，較2023年上升超過三成，當中內地旅客按年升幅約27%，表明香港旅遊業向好的勢頭。此外，深圳居民自上年12月起已恢復赴港「一簽多行」簽注，刺激訪港人數攀升，去年12月1日至今年1月中，深圳發出29.9萬「一簽多行」簽注，深圳居民赴港達104萬人次，較前一年同期增加22.3%，顯示相關政策確實對旅客具吸引力。

不過另一組數據顯示，這些吸引力未必能完全惠及零售行業。根據政府統計處公布數據，2024年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，按年跌9.7%。其中較受旅客歡迎的品類如珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值更跌13.8%，縱觀2024年，全年的零售業總銷貨價值較2023年全年亦下跌了7.3%，顯示零售業短期仍然面臨復甦障礙。

旅客數字和零售業數據成反比，除了歸結於大眾的旅遊消費模式改變外，更需思考如何為香港吸引更多具高消費力的客群，為他們提供更便捷的簽證安排，例如效仿深圳開放更多内地城市「一簽多行」政策。早前全國人大常委李慧琼就提到可優先開放與香港關係密切的廣州，這一建議非常及時，不過單單開放廣州一個城市並不足夠，還有北京、上海等超一線城市亦完全可納入「一簽多行」。

從消費力上看，2024年上海居民人均可支配收入達到8.84萬元人民幣，位居内地第一，而北京以8.54萬元人民幣排名第二。在社會消費品零售總額方面，兩個城市也超過萬億元人民幣，其中上海穩居全國第一，達到17,940.19億元，北京也有14,073.6億元。若能吸引這些城市的龐大消費力來港，勢必為香港零售業帶來活水。

從距離上看，這些城市居民屬遠途客人，存在過夜需求，來港後不僅可推動餐飲零售業，亦可直接帶動酒店業務，帶來更高的人均消費值。此外，北方冬季天氣寒冷，而香港溫暖的氣候及秋冬季節濃厚的節日氛圍，對旅客亦具有較大吸引力。

在硬件層面，北京和上海與香港之間的高鐵動臥列車已經開通，香港機場三跑的容量足以應付旅客需求。再加上啟德體育園、西沙GO PARK等本地新地標在今年先後開幕，配合西九文化區等固有特色場地，勢可進一步推動大型賽事、演出及展覽活動發展，形成「旅遊+盛事」的新格局。

特首李家超曾表示中央惠港政策陸續有來，期待政府可繼續與內地部門積極爭取，早日開放北京、上海等城市居民「一簽多行」來港，在新一年刺激香港零售旅遊等行業旺丁又旺財。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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