帶﹒路共享｜東帝汶的新挑戰

來稿作者：陳卓瑜



繼上年7月投稿至今，我已多次重返東帝汶，每次都面臨不同的新挑戰。除了上次介紹的「登革熱防控項目」外，短短半年間，基金會也啟動了「直接飲用水項目」和「東帝汶學生實習計劃」，項目的推進也促進了我的成長。

由於東帝汶人普遍透過打井獲取淺層地下水作飲用，地下水中潛藏着許多對人體有害的細菌和雜質，這使得他們容易罹患水媒疾病。為了降低當地居民罹患水媒疾病的風險，基金會去年7月在東帝汶開展了首個「直接飲用水項目」，向當地醫院、衞生所、教堂和學校捐贈了100台直飲水機，改善當地的水質問題。

實習生練習為直飲水機進行巡檢。（作者提供）

作為一個全新項目，團隊在水機運作原理、安裝位置、物流、驗收和保養等方面經歷不少挑戰，甚至在安裝過程中遇到接駁問題。為了提供乾淨的飲用水，團隊多次進行實地考察，與各部門及安裝團隊協調，最終克服困難，將水機安裝在全國各省的指定位置。

蛇年開始之際，「東帝汶學生實習計劃」隨之展開。每逢周五、周六，十多名來自東帝汶天主教大學的醫科生會來我們的當地辦公室，學習基本的公共衞生知識。他們的工作是協助監察基金會在地「登革熱防控項目」和「直接飲用水項目」的進度。

辦公室瞬間轉變為教室，而我則化身為兼職導師。在準備教材時，我想起了大學教授跟我們分享的一句話：「醫學每次可拯救一個生命，公共衞生每次則可拯救一百萬個生命」。在大學主修環球衞生的我也希望這些醫科生明白，醫學是社會不可或缺的一部分，而優秀的公共衞生項目和政策能為整個社區、城市甚至國家帶來深遠的改變，就如基金會的「登革熱防控項目」有效地降低全國登革熱個案，而「直接飲用水項目」則減少了水媒疾病風險。

實習生向衞生所負責人了解項目情況。（作者提供）

爲了讓學生們親身了解項目運作，他們在第一日實習時被安排到衞生所，以問卷形式向負責人了解物資的使用情況以及用戶的反饋。出發時，學生們熱烈地討論到達後的分工安排，對落地工作感到十分期待。然後，到達第一間衞生所時，卻發現滅蚊燈長期未被使用。學生們耐心向負責人解釋使用防蚊設備的重要性，但負責人似乎對此不以為然。儘管如此，學生們仍然鼓勵她多使用防蚊物資。

在第二站時，學生們再接再厲，努力了解項目進展。這位負責人態度友善，並對登革熱快速測試的實用性表示讚賞，感謝項目對當地衞生系統的幫助。我從學生們臉上的笑容中看出，他們因為得到正面的反饋而信心倍增。

回程時，學生們積極討論兩個地點的差異。我也趁此機會分享我一年來的心得，讓他們明白公共衞生教育成果並非一朝一夕，而是需要時間來培養衞生習慣。然而，每次看到項目成功為當地帶來改變的喜悅足以令所有困難變得值得。

向學生介紹項目和公共衞生的重要性。（作者提供）

從一年前的基金會實習生，到今日能夠為項目國的學生策劃實習，並分享自己的醫療人道救援經歷，我深深感謝每一位一路給予我鼓勵和機會的人。未來，我希望可以繼續在這條公共衞生的道路上探索，為更多需要幫助的人貢獻自己的力量。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路、金港公路及瓦努阿圖等。

作者陳卓瑜是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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