陳月明｜新界鄉郊爆竊案頻發　政府須加強防範打擊

新界鄉郊的治安問題一直受居民的關注。近期，有市民向筆者反映，鄉郊地區和近郊低密度住宅和商鋪被爆竊的罪案有所增加，而警方的破案率偏低，令新界居民缺乏安全感。筆者認為，政府當局應重視鄉郊及近郊地區的治安狀況，投入更多資源，引入更多先進科技和警用設施，加強打擊爆竊犯罪，以提升新界居民的安全感。



新界鄉郊地區近期發生多宗爆竊案，在春節後的近一個月內，已發生多宗爆竊案。據媒體報道，2月6日至11日，屯門及元朗區發生7宗住宅爆竊案，損失約49萬元財物，警方事後拘捕2名本地男子；2月18日晚8時許，沙田九肚山和屯門五柳路分別發生爆竊案，損失20萬元金器及13萬外幣及金器；2月20日清晨7時，大埔淺月灣發生爆竊案，居民損失財物。

據政府當局提供的數據，去年新界及大嶼山區接獲的爆竊案共557宗，其中又以大埔、元朗、沙田發生的案件較多，分別是135宗、104宗和87宗，案件宗數在全港各區屬偏高水平，而破案率則低於全港平均水平，其中又以將軍澳為全港最低，只有11%，大埔區19%，邊界地區22%，荃灣區24%，元朗也只有26%，均低於全港37.4%的平均破案率，情況令人擔心。

新界鄉郊地區存在的爆竊案發生宗數較高，破案率偏低的情況，值得引起重視，當局應深入分析原因，加以改善。此外，警方也須從爆竊案的涉案人士、犯案手法作出分析，加強打擊此類犯罪活動，提高破案率。去年首三季被檢控的167人中，有112人被定罪，其中5人為未滿18歲的青少年，政府須因應這一情況，加強對青少年的教育。

鄉郊地區地域廣闊，人口密度較低，防範罪案存在薄弱環節，據一些鄉郊居民反映，一部分鄉郊地區尚未安裝防範罪案的監測和警報設備，存在治安漏洞，令居民感到不安，政府當局應盡快作出改善。針對鄉郊地區警力不足等因素，政府當局可考慮引入更多先進的警用科技，推進鄉郊地區智能化、聯網化、無人化巡邏監察，協助防範和打擊各類犯罪活動。

政府當局指出，警方利用無人機和政府飛行服務隊的直升機進行夜間空域巡邏及搜捕竊匪，並且在全港各區安裝閉路電視，以及智慧燈柱等先進設施，加強打擊罪案，已經取得成效。政府這方面的努力值得肯定，但力度仍有加強的空間。比如鄉郊地區能否考慮引入先巡邏機械人、機械狗等警用設施，以配合閉路電視、無人機，加強打擊犯罪？

加強防罪、滅罪宣傳，提高鄉郊居民自我防範意識，提高居民防範罪案的能力，也是必不可少的舉措。筆者希望政府當局加強與新界各區區議會、地區撲滅罪行委員會合作，加強地區宣傳，增強居民的防罪意識。鍳於村屋及低密度住宅和商鋪，為爆竊案高發區，政府當局也應積極考慮資助村公所於鄉村主要出入口安裝監控及警報設備，並針對性地舉辦防範爆竊罪案的工作坊等活動，提供必要的支援和指導，協助鄉郊居民加強防爆竊能力。

鄉郊地區爆竊案頻發，令居民缺乏安全感，政府當局必須加以重視，投入更多資源，多措並舉打擊罪案，提高居民防罪意識和自我保護能力。

作者陳月明是立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席、貴州省政協常委。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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