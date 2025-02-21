來稿｜構建「消費+N」的商業服務模式　助力宏觀經濟修復

來稿作者：黃文莉



隨著粵港澳大灣區協同發展的深入推進，越來越多的香港居民選擇北上廣州、深圳消費。這種趨勢不僅體現了內地經濟的蓬勃發展，也反映了消費模式的轉變。在廣州，2024年餐飲業整體成交占比為46%，同比上升1.4個百分點。天河商圈部份商場的餐飲業表現更為亮眼，以30%的占比貢獻了超50%的營業額，顯示「舌尖經濟」對消費者的強大吸引力。深圳則在沉浸式娛樂和科技體驗等領域持續創新，其夜經濟政策推動夜間消費同比增長18%，成為吸引跨境消費者的重要動力。

相比之下，香港零售業持續疲弱。據統計處最新公佈，去年12月本港零售業銷貨額為328億元，按年跌9.7%，屬連續10個月下跌。 與2019年之前的自由行高峰期，零售額接近35%由旅客貢獻相比，這個數字近年跌穿20%。即使中央兩次擴大內地赴港澳「個人遊」城市數量達到59個，又將深圳居民「一簽多行」無限次訪港安排自去年12月1日起恢復生效，然而結果卻是「旺丁不旺財」：去年12月訪港內地旅客數量按年增長5.2%，卻未能帶動消費額回升。

這裡邊當然有多種原因。從香港零售業本身來看，傳統商場多以零售為主，未能充分滿足消費者對多元化體驗的需求。據香港民建聯的調查，67%的受訪者認為內地商場「空間更開闊、業態更豐富」。這種消費模式的創新性和體驗感正是吸引香港消費者北上的重要原因。

振興香港經濟，消費仍是關鍵招數，消費也對香港貿易中心的地位有重要影響。消費在變，消費供求亦須因時制宜。建議香港轉變商業思維和創新模式，構建「消費+N」的服務模式，助力宏觀經濟修復。具體如下：

一、借鑒內地商業綜合體的成功經驗，香港可以將商場打造為集購物、文化、娛樂於一體的綜合平臺，引入更多互動式消費場景，讓不同消費群體得到豐富多樣的消費體驗；

二、加強與內地的合作，例如舉辦跨境美食節或文化周，不僅能吸引內地遊客，也能留住本地消費者；

三、特區政策層面，需通過政策支援、簡化審批流程和發展夜經濟等方式，為商業注入新的活力。

作者黃文莉是九龍城區議會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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